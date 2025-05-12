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Sami Yusuf İstanbul'a geliyor: Yeni albümünün dünya prömiyerini yapacak

Sami Yusuf İstanbul'a geliyor: Yeni albümünün dünya prömiyerini yapacak

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
11:4312/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Konser 23 Ağustos'ta.
Konser 23 Ağustos'ta.

Farklı dillerde sufi, halk ve etnik müzikler besteleyen sanatçı Sami Yusuf 10 yıl sonra ülkemizde konser verecek. Konserin biletleri satışa açıldı.

Azerbaycan kökenli İngiliz sanatçı Sami Yusuf 10 aradan sonra İstanbul'da sahne alacak. Yusuf, son dönemde gerçekleştirdiği “When Paths Meet” konser serisiyle dünya çapında müziğiyle ilgi çekti. Geniş bir koro ve orkestrayla sahne alan sanatçı, dünyanın farklı müzik kültürlerini dünya dinleyicisiyle buluşturuyor. 23 Ağustos'ta Yenikapı’da gerçekleşecek konserle sanatçı, yayınlanması beklenen yeni albümü Ecstasy’den eserleri ilk kez Türk seyircileri için seslendirecek. Aynı zamanda dünya prömiyeri olan konser için sanatçı özel bir konsept hazırladı. “Ecstasy: İki Deniz Arasında” Sami Yusuf’un müzikal vizyonunda köklenen geleneksel ve çağdaş unsurların zarif bir karşıtlığını sunuyor. Etkinlikte, Türk klasik müzik mirası ve Türk dili ezgilerin içinde zarifce yankılanacak. Nesimi ve Yunus Emre’nin güçlü dizelerinin seslendirileceği konserde, Türk makamları ve Anadolu’nun sesi dinleyicilerle buluşacak. Geniş bir sanatçı topluluğuyla sahnelenecek bu gecede; sahne tasarımından ışık kurgusuna, kostümlerden projeksiyonlara kadar her detay, İstanbul’un tarihsel ve kültürel ruhunu sahneye taşıyacak. Anadolu PSM organizasyonunda SİS, Bİletix, Bubilet, iTicket'in desteklediği konser, "İstanbul’da, iki deniz arasında; kültürlerin, kalplerin ve seslerin kavuştuğu büyülü bir buluşmaya ev sahipliği yapıyoruz” mottosuyla dfüzenleniyor. Konser biletlerine
ulaşabilirsiniz.
Hasret sona eriyor

Anadolu PSM, instagram hesabından sanatçının açıklama yaptığı bir video paylaştı. Yusuf videoda, 10 yıl sonra İstanbul'a geleceği için duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi: "Merhaba, 10 yıl aradan sonra 23 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da sahne alacağım için çok heyecanlıyım. Ayrıca yeni albümüm 'Ecstasy'den birçok parçayı da ilk kez seslendireceğim. Harika bir gece olacak. Mutlaka gelin. Görüşmek üzere."




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