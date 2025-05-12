Sami Yusuf İstanbul'a geliyor: Yeni albümünün dünya prömiyerini yapacak

Farklı dillerde sufi, halk ve etnik müzikler besteleyen sanatçı Sami Yusuf 10 yıl sonra ülkemizde konser verecek. Konserin biletleri satışa açıldı.
Anadolu PSM, instagram hesabından sanatçının açıklama yaptığı bir video paylaştı. Yusuf videoda, 10 yıl sonra İstanbul'a geleceği için duyduğu heyecanı dile getirerek şunları söyledi: "Merhaba, 10 yıl aradan sonra 23 Ağustos'ta İstanbul Yenikapı'da sahne alacağım için çok heyecanlıyım. Ayrıca yeni albümüm 'Ecstasy'den birçok parçayı da ilk kez seslendireceğim. Harika bir gece olacak. Mutlaka gelin. Görüşmek üzere."