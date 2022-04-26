Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Çocuklar tiyatro festivalinde buluşuyor
KÜLTÜR SANAT

Çocuklar tiyatro festivalinde buluşuyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” dün başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklar tiyatro festivalinde buluşuyor
Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” dün başladı. Festival bu yıl 30 Nisan’a kadar minik sanatseverlerle buluşacak. 7 ülkeden 14 farklı oyun çocuklar için perde açacak. Bugün ve yarın Bulgaristan’dan gelen kukla tiyatrosu “Sihirli Aşçılar” oyununu Şinasi Sahnesi’nde, 28 Nisan’da ise Altındağ Tiyatrosu’nda sahneleyecek. Temsiller, Ankara’daki dokuz farklı sahnede gerçekleşecek. Her oyun, saat 10.00 ve 13.00’te iki kez gösterilecek. Tiyatro oyunları ve atölye çalışmalarının yapılacağı festivalin detaylarına Devlet Tiyatroları’nın resmi web sitesinden erişilebilir.

Sokak ortasında bıçaklı dehşet

Sokak ortasında bıçaklı dehşet

​Oto yıkamada çıkan olay kanlı bitti.
Beşiktaş evinde farklı kaybetti

Beşiktaş evinde farklı kaybetti

Siyah beyazlılar Kasımpaşa'ya evinde 3-0 yenildi.
Twitterda Elon Musk dönemi: Trollerle gündem dönemi bitiyor

Beştepe'de yüksek yargı mensupları ile iftar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzerinde durmaya bile gerek duymuyoruz.

​Gezi davasında karar açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.