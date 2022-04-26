Çocuklar tiyatro festivalinde buluşuyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” dün başladı. Festival bu yıl 30 Nisan’a kadar minik sanatseverlerle buluşacak. 7 ülkeden 14 farklı oyun çocuklar için perde açacak. Bugün ve yarın Bulgaristan’dan gelen kukla tiyatrosu “Sihirli Aşçılar” oyununu Şinasi Sahnesi’nde, 28 Nisan’da ise Altındağ Tiyatrosu’nda sahneleyecek. Temsiller, Ankara’daki dokuz farklı sahnede gerçekleşecek. Her oyun, saat 10.00 ve 13.00’te iki kez gösterilecek. Tiyatro oyunları ve atölye çalışmalarının yapılacağı festivalin detaylarına Devlet Tiyatroları’nın resmi web sitesinden erişilebilir.