Çorum'un 71 yıllık demir ustası Kazım Keçik 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesine girdi

Kazım Keçik, ilkokul beşinci sınıfa geçtiği 1952 yılında, demirci babasının vefatı üzerine yine demir ustası ağabeyi tarafından okuldan alınarak işlere yardım etmesi için götürüldüğü atölyede, o günden bu yana mesleğini sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 72 yaşındaki Denizlili sipsi ustası Halime Özke, büyük mutluluk yaşıyor. Özke, "Yaşayan insan hazinesi olmak gurur verici. Ben hep bunun için uğraşmıştım. Sonunda muradıma erdim. Cumhurbaşkanımızı Beyağaç'a davet ettim. İnşallah gelip beni mutlu eder" dedi.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden görevlilerin kendisini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerde çekimler yapıldığını anlatan Keçik, "Allah razı olsun, bana bu kartı verdiler. Ben işime hala zaman zaman devam ediyorum." dedi.