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Çorum'un 71 yıllık demir ustası Kazım Keçik 'Yaşayan İnsan Hazinesi' listesine girdi

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 71 yıldır mesleğini sürdüren 83 yaşındaki demir ustası Kazım Keçik, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesine alındı. Keçik, ilkokul beşinci sınıfa geçtiği 1952 yılında, demirci babasının vefatı üzerine yine demir ustası ağabeyi tarafından okuldan alınarak işlere yardım etmesi için götürüldüğü atölyede, o günden bu yana mesleğini sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulunca "Sıcak demircilik" sanatı dalında hazırlanan "Sanatçı Tanıma Kartı", Keçik'e Dodurga'daki mütevazı atölyesinde teslim edildi.

17:02 . 9/09/2023 Cumartesi
AA
Kazım Keçik

Kazım Keçik

Kazım Keçik, ilkokul beşinci sınıfa geçtiği 1952 yılında, demirci babasının vefatı üzerine yine demir ustası ağabeyi tarafından okuldan alınarak işlere yardım etmesi için götürüldüğü atölyede, o günden bu yana mesleğini sürdürüyor.

Yaşam hikayesini ocak ayında "83 yaşındaki demir ustası 71 yıldır çekici elinden bırakmıyor" başlığıyla yayınladığı haberiyle duyurduğu emektar demir ustasının, Kültür ve Turizm Bakanlığının söz konusu listesine alınması için yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarını Değerlendirme Kurulunca "Sıcak demircilik" sanatı dalında hazırlanan "Sanatçı Tanıma Kartı", Keçik'e Dodurga'daki mütevazı atölyesinde teslim edildi.

Mesleğinin son temsilcileri arasında gösterilen Keçik, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazinesi" listesine alınmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden görevlilerin kendisini ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerde çekimler yapıldığını anlatan Keçik, "Allah razı olsun, bana bu kartı verdiler. Ben işime hala zaman zaman devam ediyorum." dedi.

#demir ustası
#Oğuzlar
#Sanatçı Tanıtım Kartı
#Kazım Keçik
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