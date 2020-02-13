Hayat Sipsi ustası Halime Özke "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor
AKTÜEL

Sipsi ustası Halime Özke "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor

Sipsi ustası Halime Özke "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 72 yaşındaki Denizlili sipsi ustası Halime Özke, büyük mutluluk yaşıyor. Özke, "Yaşayan insan hazinesi olmak gurur verici. Ben hep bunun için uğraşmıştım. Sonunda muradıma erdim. Cumhurbaşkanımızı Beyağaç'a davet ettim. İnşallah gelip beni mutlu eder" dedi.

Haber Merkezi AA
Halime Özke
Halime Özke

Beyağaç ilçesindeki Yeni Mahalle'de, eşi Suat Özke ile yaşamını sürdüren 3 çocuk, 7 torun sahibi Halime Özke, yaptığı açıklamada, 11 Şubat'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde aldığı ödülün kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

Yaşayan insan hazinesi seçildi
HAYAT
Yaşayan insan hazinesi seçildi

AA

'Cumhurbaşkanımızın elinden ödül almak çok başka'

Ankara'da çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını anlatan Halime Özke, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu onurlu ödülü almak çok başkaydı. Yaşayan insan hazinesi olmak gurur verici. Ben hep bunun için uğraşmıştım. Sonunda muradıma erdim. Cumhurbaşkanımızı Beyağaç'a davet ettim. İnşallah gelip beni mutlu eder."
DHA
Özke, hayvancılıkla geçimini sağlıyor.

Kendi düğününde de sipsi çaldı

Çocukluğunda dağda çobanlık yaparken büyüklerinden öğrendiği sipside zamanla ilerlediğini ve köy düğünlerinde sipsi icra etmeye başladığını anlatan Özke, kendi düğününde de sipsi çaldığını söyledi.

Geçmişte düğünlerde daha çok geleneksel enstrümanların kullanıldığını aktaran Özke, "Eskisi gibi sipsiye rağbet kalmadı ama bunu bilen bundan vazgeçmiyor" ifadesini kullandı.

AA
Özke, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde aldığı ödülün kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.

'Sipsi çalarken dertlerim geçiyor'

Teke yöresi türkülerinde sık kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin çok güzel bir sesi olduğunu anlatan Özke, "Sipsi çalarken tüm dertlerim geçiyor. Bazen oynar, bazen ağlarım." diye konuştu.

Beyağaç'ta eskisi gibi sipsi icra edebilen çok kişinin bulunmadığını kaydeden Özke, çalgıyı gençlere öğretmek ve sevdirmek istediğini ifade etti.

Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay da Halime Özke'ye verilen ödülün ilçe halkını onurlandırdığını söyledi.

Sipsi ustası Halime Özke
FOTOĞRAF 16
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Beyağaç ilçesindeki Yeni Mahalle'de, eşi Suat Özke ile yaşamını sürdüren 3 çocuk, 7 torun sahibi Halime Özke, yaptığı açıklamada, 11 Şubat'ta Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde aldığı ödülün kendisi için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getirdi.
Title
Ankara'da çok güzel bir şekilde ağırlandıklarını anlatan Halime Özke, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden bu onurlu ödülü almak çok başkaydı. Yaşayan insan hazinesi olmak gurur verici. Ben hep bunun için uğraşmıştım. Sonunda muradıma erdim. Cumhurbaşkanımızı Beyağaç'a davet ettim. İnşallah gelip beni mutlu eder.
Title
Çocukluğunda dağda çobanlık yaparken büyüklerinden öğrendiği sipside zamanla ilerlediğini ve köy düğünlerinde sipsi icra etmeye başladığını anlatan Özke, kendi düğününde de sipsi çaldığını söyledi.
Title
Geçmişte düğünlerde daha çok geleneksel enstrümanların kullanıldığını aktaran Özke, Eskisi gibi sipsiye rağbet kalmadı ama bunu bilen bundan vazgeçmiyor ifadesini kullandı.
Title
Teke yöresi türkülerinde sık kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin çok güzel bir sesi olduğunu anlatan Özke, Sipsi çalarken tüm dertlerim geçiyor. Bazen oynar, bazen ağlarım. diye konuştu.
Title
Beyağaç'ta eskisi gibi sipsi icra edebilen çok kişinin bulunmadığını kaydeden Özke, çalgıyı gençlere öğretmek ve sevdirmek istediğini ifade etti.
Title
Beyağaç Belediye Başkanı Mustafa Akçay da Halime Özke'ye verilen ödülün ilçe halkını onurlandırdığını söyledi.
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Title
Title
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Title
Sipsi ustası Halime Özke "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçilmenin mutluluğunu yaşıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan 72 yaşındaki Denizlili sipsi ustası Halime Özke, büyük mutluluk yaşıyor. Özke, "Yaşayan insan hazinesi olmak gurur verici. Ben hep bunun için uğraşmıştım. Sonunda muradıma erdim. Cumhurbaşkanımızı Beyağaç'a davet ettim. İnşallah gelip beni mutlu eder" dedi.


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