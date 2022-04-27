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Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camiini aslına rücu ettirerek oynanan oyunu tümüyle bozduk
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek oynanan oyunu tümüyle bozduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde açıklamalarda bulundu. Geçmişte Türk milleti ile Kuran-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yolun denendiğini hatırlatan Erdoğan, ne olursa olsun milletin kalbindeki imanın silinemediğini vurguladı. Erdoğan, "Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla da kalmadık yıktırılan sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya Camiini aslına rücu ettirerek oynanan oyunu tümüyle bozduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuştu. Geçmişe yönelik hatırlatmalarda bulunan Erdoğan, "Bu millet ile Kuran-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yol denenmiştir. Kuran kurslarının kapatılmasından, camilerin kapılarına kilit vurulmasına kadar ne yapıldıysa, milletimizin kalbindeki iman silinemedi" dedi.

Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilmesi konusunda da konuşan Erdoğan, "Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla da kalmadık yıktırılan sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yarışma iftar öncesi bir ödül gibi. Yarışmaya katılan herkese ve değerlendiren hocalara yürekten teşekkür ediyorum. Hatırlarsanız geçmişte bu millet ile Kuran-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yol denenmiştir. Kuran kurslarının kapatılmasından, camilerin kapılarına kilit vurulmasına kadar ne yapıldıysa, milletimizin kalbindeki iman silinemedi.

Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla da kalmadık yıktırılan sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik.

Kur'an-ı okuyacaksınız ki gözünüz nasiplensin. Kur'an-ı hıps edeceksiniz. Elbette Kur'an-ı Kerim'e uzanan hiçbir kirli ele müsamaha göstermeyeceğiz. Asıl olan Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamaktır."

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