Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuşuyor.

#CANLI: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuşuyor https://t.co/t7edH9auTe — Yeni Şafak (@yenisafak) April 27, 2022

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu yarışma iftar öncesi bir ödül gibi. Yarışmaya katılan herkese ve değerlendiren hocalara yürekten teşekkür ediyorum. Hatırlarsanız geçmişte bu millet ile Kuran-ı Kerim'in irtibatını kesmek için her yol denenmiştir. Kuran Kurslarının kapatılmasından, camilerin kapılarına kilit vurulmasına kadar ne yapıldıysa, milletimizin kalbindeki iman silinemedi.

Ayasofya Camii'ni aslına rücu ettirerek milletimiz üzerinde oynanan oyunu tümüyle bozduk. Bununla da kalmadık yıktırılan sultan Fatih yadigarı medreseyi de yeniden ihya ettik.

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Kur'an-ı okuyacaksınız ki gözünüz nasiplensin. Kur'an-ı hıps edeceksiniz. Elbette Kur'an-ı Kerim'e uzanan hiçbir kirli ele müsamaha göstermeyeceğiz. Asıl olan Kur'an'ı okumak, anlamak ve yaşamaktır."

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