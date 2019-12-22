Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye göç yükünü tek başına taşımayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bizler mescide girdiğinde zikir halkasına değil ilim halkasına katılan bir peygamberin ümmetiyiz.

Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz.

Medeniyetimizin ve kültürümüzün içinde olmayan hiçbir güç, hiçbir iktidar bize şahlanışı yaşatamaz.

Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır. Önümüzdeki dönemde insan yetiştirmek için akademik programlara ağırlık vereceğiz.

İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa bu göç dalgası devam edecektir. 80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır.

Avrupa ülkeleri, Türkiye'nin Suriye'de attığı adımları engellemek yerine enerjilerini İdlib'teki saldırıları engellemeye harcamalı."