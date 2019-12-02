Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı: Engeller bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil onları eksik gören kalplerde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde engelli sporcu, sanatçı, zanaatkarlar ile aileleriyle bir araya geldi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi.

Buna göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, çağdaş ve sosyal devlet olma anlayışı gereği, engellilerin sorunlarının çözümü için yapılan çalışmaların her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

"Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Engelliliğin, bir sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik veçheleri de bulunan çok boyutlu bir konu olduğu unutulmamalıdır. Son 17 yılda, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak, toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık.

OYNAT 02:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan engellilerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde engelli sporcu, sanatçı, zanaatkarlar ile ailelerini kabul etti. Erdoğan, engellilerle bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı da çekindi. BiP'te paylaş

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"Kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum"