Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan İzzetbegoviç paylaşımı Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı: Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın paylaiımında İzzetbegoviç'in "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı" sözleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i andı.

"Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından "#Aliyaİzzetbegoviç" etiketiyle İzzetbegoviç'in fotoğrafının bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, İzzetbegoviç'in, "Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı." sözlerine yer veren Erdoğan, "Saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

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