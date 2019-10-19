Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzzetbegoviç paylaşımı: Bizi toprağa gömdüler ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı

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Mesleki eğitime yeni materyaller

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki ve teknik eğitimi daha fazla güçlendirmek için uzun soluklu bir proje daha yürüttüklerini belirterek, “Mesleki eğitim merkezlerimizdeki koordinatör öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimize yönelik yapılan işlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için ilk kez hazırladığımız el kitaplarını kullanıma sunduk” dedi.