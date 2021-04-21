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Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla dağıtılan patates soğan en çok üreticileri mutlu etti
AKTÜEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dağıtılan patates soğan en çok üreticileri mutlu etti​

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla dağıtılan patates soğan en çok üreticileri mutlu etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiden alımı yapılan patates ve soğan, Türkiye’de patates üretiminde önemli bir yere sahip olan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki üreticilerin yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla dağıtılan patates soğan en çok üreticileri mutlu etti​
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiden alınan patates ve soğan ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Üreticinin elindeki patates ve soğanlar Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınmaya başlandı. Uygulamanın en çok yüzünü güldürdüğü kesim ise üreticiler oldu. Türkiye’nin patates ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Şuhut ilçesinde uygulamadan dolayı depolara boşalmaya başlarken, tır ve kamyonlara yüklenen patatesle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yollanmaya başlandı.

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ÇİFTÇİYE KİLOGRAM BAŞINA 83 KURUŞ ÖDEME YAPILACAK

Şuhut Ziraat Odası Başkanı Ömer Tunçay, çiftçilerin ellerinde kalan patates ve soğanın satılması aynı zamanda ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarının karşılanması noktasında olumlu bir adım olduğunu kaydetti. Tunçay, “Biz bu olayı ciddi ve güzel bir adım olarak görüyoruz. Devlet kilogramı 85 kuruştan alım yapılacağını duyurdu. Ancak vergiler kesildikten sonra çiftçiye kilogram başına yaklaşık 83 kuruş ödeme yapılacak. Biz ziraat odası olarak çiftçilerimizin emrinde, destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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