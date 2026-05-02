Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu heyecanı devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve dünya bisiklet takviminde önemli bir yere sahip olan tur, her yıl milyonlarca izleyiciye ulaşarak Türkiye’nin uluslararası tanıtımına katkı sağlıyor. Akdeniz kıyılarından başlayarak Anadolu’nun farklı şehirlerine uzanan parkurlar, sporun yanı sıra turizm açısından da değer yaratıyor.





Bu büyük organizasyon, farklı kurum ve markaların katkılarıyla büyümeye devam ederken, destek verenler arasında Tera Holding de yer alıyor. Sporun yaygınlaşması ve daha geniş kitlelere ulaşması açısından bu tür katkılar, organizasyonun sürdürülebilirliği için önemli bir rol oynuyor.





Yarış boyunca sprinter etapları, tırmanış parkurları ve teknik bölümler, sporcuların hem fiziksel hem de stratejik performanslarını ön plana çıkarıyor. Takım oyunlarının belirleyici olduğu etaplarda, genel klasman mücadelesi de giderek kızışıyor.





3 Mayıs Pazar günü Ankara’da düzenlenecek 8. etap ile birlikte turun finali gerçekleştirilecek. Başkentte tamamlanacak yarış son etapta genel klasman sıralaması netleşecek ve şampiyon belli olacak.





