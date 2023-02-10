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Depremde yıkılan Emre Apartmanı'nın kesilen kolon nedeniyle mahkemelik olduğu ortaya çıktı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7'lik ilk depremde yıkılan Gaziantep'teki 12 katlı Emre Apartmanı'nın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları sürerken, savcılığın da kesilen kolon iddiası üzerine soruşturma başlattığı bildirildi.

10:03 . 10/02/2023 Cuma
DHA
12 katlı Emre Apartmanı'nın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

12 katlı Emre Apartmanı'nın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı.

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki Emre Apartmanı da depremde tamamen yıkıldı.

KOLON KESİP BANKA YAPMIŞLAR

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Emre Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar sadece 2 kişi sağ olarak çıkarılırken, binanın kolonlarının kesildiği iddiasıyla mahkemelik olduğu ortaya çıktı. Binanın kolonlarından birinin zemin katta bulunan banka tarafından kesildiği öne sürüldü. Savcılığın soruşturma başlattığı 22 daire ve 12 kattan oluşan binanın ''dönerek'' diye tabir edilen şekilde yıkıldığı, yıkılış şeklinin de kolon kesilme iddialarını desteklediği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞ

Savcılığın soruşturma başlatması üzerine bugüne kadar enkazdan çıkartılan moloz yığınlarının kamyonlara yüklenmeyeceği, incelemelerin ardından kaldırılacağı öğrenildi. Gece yürütülen çalışmalarda bina enkazından çıkarılan molozlar, savcılığın incelemesi için enkazın yanındaki boş alanlarda biriktirilmeye başlandı.

ARAMA KURTARMALARDA 5. GÜN

Emre Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları 92 saattir devam ediyor. Yapılan dinleme ve hassas cihazlarla gerçekleşen taramalarla, ekipler enkaz altından ses alamaya çalışıyor.





#maraş
#hatay
#gaziantep
41 dakika önce
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