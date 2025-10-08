Disleksi bir hastalık değil, nörobiyolojik bir bozukluktur

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Prof. Dr. Dilara Füsun İçağasıoğlu, bu durumun bir hastalık olmadığının altını çizerken, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Zorlu ise “Aileler sabırlı ve destekleyici olmalı” diye konuştu.

Disleksinin doğru ve akıcı okumada zorluk, yazma becerisinde güçlükle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğu olduğunu söyleyen Prof. Dr. İçağasıoğlu, “Disleksi aslında uzun yıllardır bilinen bir durum olmasına rağmen nedeni tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Son çalışmalar, olguların yüzde 60-70’inin genetik bozukluklara bağlı geliştiğini göstermektedir. Ayrıca beynin yapısal ve işlevsel fonksiyonlarındaki bozuklukların da rol oynadığı düşünülmektedir” dedi.

‘DİSLEKSİLİ ÇOCUKLAR SINIFTA YÜKSEK SESLE OKUMAKTAN KAÇINABİLİR’

Disleksinin kesin bir laboratuvar veya radyolojik tanısının olmadığını hatırlatan Prof. Dr. İçağasıoğlu, “Geç konuşma, kelimeleri öğrenmede ve telaffuzda zorlanma, basit hecelemeleri yapamama, harfleri ve rakamları tanımada güçlük, akıcı okuyamama en önemli işaretlerdir. Ayrıca disleksili çocuklar sınıfta yüksek sesle okumaktan ya da yazı yazmaktan kaçınabilir, b-d, p-q gibi benzer harfleri karıştırabilirler” dedi.

‘İLAÇ TEDAVİSİ YOK, EĞİTİMLE DESTEKLENİYOR’

Disleksinin ilaçla tedavisinin bulunmadığını vurgulayan Prof. Dr. İçağasıoğlu, “Tedavide temel yaklaşım eğitim ve öğretimdir. Çocuğun bireysel özelliklerine uygun eğitim planlanmalı, okul ve aile iş birliği içinde hareket etmelidir. Her disleksili çocuk farklıdır, bu nedenle kişiye özel stratejiler geliştirilmesi gerekir” dedi. Toplumda disleksiye dair birçok yanlış inanış olduğunu belirten Prof. Dr. İçağasıoğlu, “Disleksibir hastalık değildir, nörobiyolojik bir bozukluktur. Erkeklerde daha sık görüldüğü yönündeki kanı da doğru değildir, her iki cinsiyette eşit oranda görülebilir. Yine zeka düzeyi, sosyal statü ya da beslenme koşullarıyla disleksinin ilişkisi yoktur” diye konuştu.

AİLELERE ÖNERİLER

Disleksinin sabır ve anlayış gerektirdiğinin altını çizen Prof. Dr. İçağasıoğlu, “Bir aile disleksiyi ‘sabır işi’ olarak tanımlamıştı, bu çok doğru bir ifade. Aileler çocuklarını cesaretlendirmeli, özgüven kazanmalarını desteklemeli. Ayrıca çocuk nörolojisi uzmanı, çocuk psikiyatristi, konuşma terapisti ve psikologlardan profesyonel destek almak, çocuğun yönetiminde ve eğitiminde büyük katkı sağlar” dedi.





‘ÇOCUĞUN ÖZGÜVENİ ARTIRILMALI’

Uzm. Dr. Zeynep Zorlu, dislekside erken fark etmenin ve uygun eğitimin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yeterli eğitim almasına rağmen altı ay içinde okuma güçlüğü devam eden çocuklarda disleksi düşünülmesi gerektiğini belirten Dr. Zorlu, “Zeka düzeyi normal olan çocuklar okumada zorlandığında, neden yapamadıklarını sorgulayıp kendilerini yetersiz hissedebiliyor. Bu durum özgüvenlerini zedeleyebiliyor ve ilerleyen dönemde akademik motivasyonlarını etkileyebiliyor” diye konuştu.

‘AİLELER SABIRLI VE DESTEKLEYİCİ OLMALI’