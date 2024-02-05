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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu: Yarın sabah namazında eller duaya kalkacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla yarın sabah namazında tüm camilerde hatim duası okunacağını bildirdi. Erbaş "Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak bu dualara katılmaya davet ediyorum" dedi.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:08 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:15 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında hatim duası yapılacak.
Depremlerde yaşamını yitirenler için sabah namazında hatim duası yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinin gerçekleştiği saat 04.17'den itibaren yarın gün boyu deprem bölgesindeki tüm camilerde ve mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okunacağını, dualar yapılacağını belirtti.

Yarın sabah namazında da yurdun tüm camilerinde depremde yaşamını yitirenler için okunan hatimlerin duasının yapılacağını bildiren Erbaş, şunları kaydetti:

"Tüm kardeşlerimizi ülkemizin dört bir yanında yapılacak olan bu dualara katılmaya davet ediyorum. Yüce Rabbimiz depremlerde vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetten muhafaza eylesin."


Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık
Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.


#Deprem
#Diyanet İşleri Başkanı
#Hatim
#Ali Erbaş
#Dua
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