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Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Türkiye, 6 Şubat 2023 tarihinde Cumhuriyet tarihimizin en çok can kaybına ve yıkımına yol açan 'Asrın Felaketi' ile yüzleşti. Devletimiz ve milletimizin tek vücut olduğu süreçte yaraları sarmaya kamu ve özel kuruluşlar da katıldılar. Bu kuruluşlardan biri olan Albayrak Grubu, 'Asrın Felaketi' ile karşı karşıya kalan milletimizin acısı karşısında henüz ilk dakikalarda harekete geçti ve Albayrak Gönüllüleri başta olmak üzere tüm markalarıyla deprem bölgelerine hızla ulaştı. Bu refleksin bir sonucu olarak Sukkar Şeker çalışanlarının yoğun çabasıyla Malatya'da 8 katlı bir apartmanın enkazından 7 yaşındaki Miran isimli minik sağ salim kurtarıldı. Bugün ise Grup’un kurduğu Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesindeki bin 50 adet konteynerde yaşam devam ediyor. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" dedi.

12:42 - 5/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:43 - 5/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, depremin henüz 2. gününde bir Konteyner Kent kurmaya karar vererek harekete geçtiklerini söyledi.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, depremin henüz 2. gününde bir Konteyner Kent kurmaya karar vererek harekete geçtiklerini söyledi.
Albayrak Grubu, '
Seferberlik Ruhuyla Yaraları Sarma Zamanı'
diyerek vakit kaybetmeden deprem bölgesine akın ederken,
Grup tüm süreç boyunca; Türk Kızılay Derneği, AFAD, MSB, Jandarma ve milletimizle tek vücut olarak çalıştı. Gruba ait Albayrak İnşaat, Albayrak Medya, Trabzon Port, TÜMOSAN, Sukkar Şeker, Kademe, Vogel, Albil, Ağa Maden, Mezra Ziraat, Nakil Lojistik, Ereğli Tekstil, Platform Turizm ve Varaka gibi şirketlerinin büyük destek verdiği bu seferberlikte en ön sırada yerlerini aldı.

Albayrak Grubu Hatay ve Gaziantep'te konteyner kentler kurdu

Albayrak Grubu sadece deprem sürecini değil; aynı zamanda devam edecek süreç için de çalışmalarını gerçekleştirirken toplamda 206 milyon 83 bin 44 TL maddi yardımda bulundu. Bu doğrultuda yıkılan binalar neticesinde büyük bir soruna yol açabilecek barınma konusunda devletimizin ve milletimizin yanında yer alan Grup, Albayrak İnşaat faaliyeti kapsamında Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesinde
“Konteyner Kent Projesi”
ni hayata geçirdi. İki şehirde toplamda bin 50 adet konteynerin yer aldığı projede cami, mescit, 12 derslikli okul, çocuk eğitim merkezi, yemekhane, çocuk ve gençlik atölyeleri, etkinlik alanları, park gibi alanlar da bulunuyor.

Ahmet Albayrak: Depremin henüz 2. gününde bir Konteyner Kent kurmaya karar vererek harekete geçtik

1967 yılında meydana gelen Pülümür depreminde henüz 14 yaşındayken deprem konutları inşasında yer alan
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "1939 Erzincan depremi olduğunda dedemiz yardım için milletimizin yanındaydı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde de yardım için biz oradaydık. Depremin henüz 2. gününde bir Konteyner Kent kurmaya karar vererek harekete geçtik. Çalışma arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz hâlihazırda deprem bölgesine akın ediyordu. Bu refleks, göreceğiniz üzere, bizlere Grubumuzun tarihinden miras kalan bir misyondur. Bizler, tüm bu yardımlarımızı hiçbir karşılık beklemeden gerçekleştirirken en büyük gücümüzü; grubumuzun tarihi misyonu ve çalışma arkadaşlarımızın fedakârlıklarından aldık" dedi.
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak

Sukkar Şeker çalışanları enkazdan 7 yaşındaki Miran'ı kurtardı

Deprem bölgesine en yakın şirketlerden biri olan Sukkar Erzincan-Erzurum Şeker Fabrikaları, felaketin ilk gününden bu yana yardım ve destekleriyle afetzedelerin yanında oldu. Toplamda 39 kişilik gönüllü ekibiyle Malatya’da arama-kurtarma faaliyetlerine katılan marka, bölgeye gıda desteğinde de bulundu.

Bu arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri sırasında, Sukkar gönüllüleri henüz depremin 77. saatinde Malatya’da bir apartman enkazından 7 yaşındaki Miran’ı sağ salim kurtardı.

Albayrak Grubu tüm markalarıyla deprem bölgesinde

Albayrak Grubu tüm şirketlerinin katkılarıyla; 7 tırla 640 bin 59 paket giyim, 20 bin paket tekstil ürünü, 8 tır ve 4 minibüsle gıda ve hijyen kiti, 10 tır ev eşyası, 4 adet mobil aşevi, 6 adet mobil tuvalet, 104 adet konteyner ve çadır, 5 bin adet kumanya, 575 adet varil soba, 375 ton şeker, 11 tırla 214 bin 940 kg hayvan yemi, 10 ton yakıt (odun), 10 konteyner ile 23 bin 534 adet ev eşyası, 108 adet nakliye için tır, yolcu transferi için 73 adet otobüs ve minibüs desteğiyle vatandaşlarımızın yaralarını sarmayı amaçladı.

Grup, Konteyner Kent Proje’sinin yanı sıra depremin ilk anında Ereğli Tekstil firmasıyla da harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin giyim ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Ereğli Tekstil şirketi, bu tecrübesinden hareketle afet bölgesi için kırmızı alarm verdi. AFAD’ın acil çadır siparişleri doğrultusunda hızla çadır üretimine başlayan Ereğli Tekstil, tüm imkân ve kabiliyetlerini maksimum seviyeye çıkararak 24 saat prensibiyle gece gündüz demeden vardiyalı olarak çalıştı. Ereğli Tekstil bu çalışmalar doğrultusunda 60 bin adet kullanıma hazır çadırı AFAD’a teslim etti.

Nakil Lojistik ve Platform Turizm, turizm ulaşım sektörüne dair birikim ve imkânlarını deprem bölgesi için kullandı. 80’den fazla tır, 70’den fazla otobüs ve minibüs ile yardım ve gönüllü ekiplerinin transferi için yollara koyuldu.

Depremin sonrasını düşünmek

Albayrak Grubu’nun attığı adımlar kesintisiz bir sürecin de başlangıcı oldu. Grup, Asrın Felaketi’nin yıl dönümünde yardımlarını artırarak sürdürüyor. Deprem neticesinde evlerinden olan vatandaşlarımız kadar işlerinden olan vatandaşlarımızı da düşünen Grup, bünyesinde yer alan şirketlerin faaliyet gösterdiği bölgelerde depremden etkilenen ve şehir değiştirmek zorunda kalan vatandaşlara işe alımlarda öncelik vererek deprem sonrasındaki süreci de planlamış oldu.

Dezenformasyona geçit yok

Asrın Felaketi’nin henüz ilk dakikalarından itibaren doğru bilgiye ulaşmak, doğru bir afet iletişimi sağlamak neredeyse imkânsızdı. İlerleyen saatlerde ise deprem fırsatçılarının dezenformasyon çalışmalarına şahit olundu.

Albayrak Medya’nın amiral gemileri Yeni Şafak, TVNET, GZT ve tüm basın-yayın markaları büyük bir soruna yol açabilecek afet iletişimine destek olduğu gibi deprem sürecinde gerçekleşen dezenformasyona karşı da bir set kurdu.

'Çocuklar tekrar gülsün' diye Yeşilay ve TÜMOSAN İşbirliği

Yeşilay ve TÜMOSAN iş birliğinde yola çıkan “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı” ile depremden etkilenen çocuklar ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütüldü. Bu proje kapsamında 220 faaliyet gerçekleştirilerek bin 457 çocuğa psikososyal destek sağlandı. Ketebe Çocuk Etkinlikleri kapsamında ise miniklere dergi ve kitaplar ulaştırılırken çocukların içinden geçtikleri psikolojik olarak zorlayıcı sürece katkı sunmak adına tiyatro etkinlikleri, oyunlar, fiziksel aktiviteler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler ile çocukların kendilerini ifade edip kaygılarının azalmasını destekleyerek sosyalleşmeleri amaçlandı.

Albayrak Gönüllüleri’nden kan bağışı

Albayrak Grubu uzun yıllardır Türk Kızılay ile gönüllülük esaslı kan bağışı kampanyalarını yürütüyor. Grup buradan edindiği tecrübe ve deprem dolayısıyla acil kan ihtiyacı olan vatandaşlarımız için de “Kanımız Fedadır” diyerek hızlı bir şekilde harekete geçti. Albayrak Gönüllüleri Topluluğu öncülüğünde çalışanlara Kızılay Kan Bağış Noktalarına gitmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Halka hizmet Hakk'a hizmettir

Tüm maddi yardımların yanında psikososyal ve gönüllülük esaslı çalışmalarıyla da deprem bölgesinde yerini alan Albayrak Grubu, depremin ilk anından itibaren 83 gönüllü ve operatörle arama kurtarma faaliyetlerine destek oldu.

Tüm bu sürecin manevi boyutunu dile getiren
Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, "Albayrak Grubu olarak Asrın Felaketi’nin ilk saniyelerinden itibaren yaraları sarmak ve bölgeye destek olmak adına çalışmalarımıza başladık. 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek devletimiz ve milletimiz için fedakârca deprem bölgelerine tüm imkânlarımızla ulaştık. Bu bizim için vatani göreve eş değerdi. 'Hayırda yarışınız' diye buyrulmuştur; bizler hiç tereddütsüz bu buyruğu takip ettik" ifadelerini kullandı.
#Albayrak Grubu
#Ahmet Albayrak
#Deprem
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