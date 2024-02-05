Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Albayrak Grubu Hatay ve Gaziantep'te konteyner kentler kurdu
Ahmet Albayrak: Depremin henüz 2. gününde bir Konteyner Kent kurmaya karar vererek harekete geçtik
Sukkar Şeker çalışanları enkazdan 7 yaşındaki Miran'ı kurtardı
Deprem bölgesine en yakın şirketlerden biri olan Sukkar Erzincan-Erzurum Şeker Fabrikaları, felaketin ilk gününden bu yana yardım ve destekleriyle afetzedelerin yanında oldu. Toplamda 39 kişilik gönüllü ekibiyle Malatya’da arama-kurtarma faaliyetlerine katılan marka, bölgeye gıda desteğinde de bulundu.
Bu arama-kurtarma ve yardım faaliyetleri sırasında, Sukkar gönüllüleri henüz depremin 77. saatinde Malatya’da bir apartman enkazından 7 yaşındaki Miran’ı sağ salim kurtardı.
Albayrak Grubu tüm markalarıyla deprem bölgesinde
Albayrak Grubu tüm şirketlerinin katkılarıyla; 7 tırla 640 bin 59 paket giyim, 20 bin paket tekstil ürünü, 8 tır ve 4 minibüsle gıda ve hijyen kiti, 10 tır ev eşyası, 4 adet mobil aşevi, 6 adet mobil tuvalet, 104 adet konteyner ve çadır, 5 bin adet kumanya, 575 adet varil soba, 375 ton şeker, 11 tırla 214 bin 940 kg hayvan yemi, 10 ton yakıt (odun), 10 konteyner ile 23 bin 534 adet ev eşyası, 108 adet nakliye için tır, yolcu transferi için 73 adet otobüs ve minibüs desteğiyle vatandaşlarımızın yaralarını sarmayı amaçladı.
Grup, Konteyner Kent Proje’sinin yanı sıra depremin ilk anında Ereğli Tekstil firmasıyla da harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin giyim ihtiyacının yüzde 40’ını karşılayan Ereğli Tekstil şirketi, bu tecrübesinden hareketle afet bölgesi için kırmızı alarm verdi. AFAD’ın acil çadır siparişleri doğrultusunda hızla çadır üretimine başlayan Ereğli Tekstil, tüm imkân ve kabiliyetlerini maksimum seviyeye çıkararak 24 saat prensibiyle gece gündüz demeden vardiyalı olarak çalıştı. Ereğli Tekstil bu çalışmalar doğrultusunda 60 bin adet kullanıma hazır çadırı AFAD’a teslim etti.
Depremin sonrasını düşünmek
Albayrak Grubu’nun attığı adımlar kesintisiz bir sürecin de başlangıcı oldu. Grup, Asrın Felaketi’nin yıl dönümünde yardımlarını artırarak sürdürüyor. Deprem neticesinde evlerinden olan vatandaşlarımız kadar işlerinden olan vatandaşlarımızı da düşünen Grup, bünyesinde yer alan şirketlerin faaliyet gösterdiği bölgelerde depremden etkilenen ve şehir değiştirmek zorunda kalan vatandaşlara işe alımlarda öncelik vererek deprem sonrasındaki süreci de planlamış oldu.
Dezenformasyona geçit yok
Asrın Felaketi’nin henüz ilk dakikalarından itibaren doğru bilgiye ulaşmak, doğru bir afet iletişimi sağlamak neredeyse imkânsızdı. İlerleyen saatlerde ise deprem fırsatçılarının dezenformasyon çalışmalarına şahit olundu.
Albayrak Medya’nın amiral gemileri Yeni Şafak, TVNET, GZT ve tüm basın-yayın markaları büyük bir soruna yol açabilecek afet iletişimine destek olduğu gibi deprem sürecinde gerçekleşen dezenformasyona karşı da bir set kurdu.
'Çocuklar tekrar gülsün' diye Yeşilay ve TÜMOSAN İşbirliği
Yeşilay ve TÜMOSAN iş birliğinde yola çıkan “Benim Kulübüm Yeşilay Tırı” ile depremden etkilenen çocuklar ve gençlere yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütüldü. Bu proje kapsamında 220 faaliyet gerçekleştirilerek bin 457 çocuğa psikososyal destek sağlandı. Ketebe Çocuk Etkinlikleri kapsamında ise miniklere dergi ve kitaplar ulaştırılırken çocukların içinden geçtikleri psikolojik olarak zorlayıcı sürece katkı sunmak adına tiyatro etkinlikleri, oyunlar, fiziksel aktiviteler gerçekleştirildi. Bu etkinlikler ile çocukların kendilerini ifade edip kaygılarının azalmasını destekleyerek sosyalleşmeleri amaçlandı.
Albayrak Gönüllüleri’nden kan bağışı
Albayrak Grubu uzun yıllardır Türk Kızılay ile gönüllülük esaslı kan bağışı kampanyalarını yürütüyor. Grup buradan edindiği tecrübe ve deprem dolayısıyla acil kan ihtiyacı olan vatandaşlarımız için de “Kanımız Fedadır” diyerek hızlı bir şekilde harekete geçti. Albayrak Gönüllüleri Topluluğu öncülüğünde çalışanlara Kızılay Kan Bağış Noktalarına gitmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.
Halka hizmet Hakk'a hizmettir
Tüm maddi yardımların yanında psikososyal ve gönüllülük esaslı çalışmalarıyla da deprem bölgesinde yerini alan Albayrak Grubu, depremin ilk anından itibaren 83 gönüllü ve operatörle arama kurtarma faaliyetlerine destek oldu.