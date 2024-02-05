Albayrak Grubu deprem bölgesine desteğini sürdürüyor: 'Halka hizmet aynı zamanda Hakk’a hizmettir' diyerek deprem bölgesine tüm imkanlarımızla ulaştık

Albayrak Grubu sadece deprem sürecini değil; aynı zamanda devam edecek süreç için de çalışmalarını gerçekleştirirken toplamda 206 milyon 83 bin 44 TL maddi yardımda bulundu. Bu doğrultuda yıkılan binalar neticesinde büyük bir soruna yol açabilecek barınma konusunda devletimizin ve milletimizin yanında yer alan Grup, Albayrak İnşaat faaliyeti kapsamında Hatay Kırıkhan ve Gaziantep Nurdağı bölgesinde

“Konteyner Kent Projesi”