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Erdoğan yıl dönümünde deprem bölgesinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki Bursa programı sonrası Hatay'a giderek toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına katılacak. Erdoğan, Pazar günü Gaziantep’e geçecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 02:54 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine başlıyor. Yarınki Bursa programı sonrası Hatay'a giderek toplu konut teslimi ve aday tanıtım toplantısına katılacak olan Erdoğan, Pazar günü Gaziantep’e geçecek. Erdoğan burada, Şahinbey'deki Gaziantep Şehir Hastanesi Açılış Töreni’ne katılacak ve daha sonra İslahiye’de deprem konutu teslimi yapacak. Erdoğan’ın 6 Şubat Salı günü Kahraman-maraş’a, 7 Şubat çarşamba günü Şanlıurfa’ya, 8 Şubat Perşembe günü Adıyaman’a gitmesi bekleniyor. Erdoğan’ın bu deprem illerinde ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması ve deprem konutlarının teslimini yapması öngörülüyor.



#Asrın felaketi
#Hatay
#Gaziantep
#Recep Tayyip Erdoğan
#deprem bölgesi
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