Diyarbakır’da 18 yaşındaki genç, anne ve babasıyla kan grubunun uyuşmadığını fark etti: Hastanede bebekleri karıştırmışlar!

M.A. ve Z.A. çiftinin üçüncü çocukları, 23 Mayıs 2007'de kentte bir hastanede dünyaya geldi. Çiftin, 7 aylıkken 1 kilo 300 gram ağırlığında prematüre olarak doğan A Rh pozitif kan grubuna sahip, Y.A. ismini verdikleri bebekleri, gelişimini sağlaması için bir süre kuvözde tedavi gördü. Bebek tedavisinin ardından aileye teslim edildi.





Geçen yıl 17 yaşında olan Y.A. ile kardeşleri arasında kan gruplarına ilişkin bir sohbet geçti.





Kan grubunun A Rh pozitif olduğunu belirten Y.A ile 0 Rh pozitif kan grubuna sahip annesi ve 0 Rh negatif kan grubuna sahip babası arasında kan grubu uyuşmazlığı olduğu fark edildi.





Bunun üzerine aile, özel bir firmada DNA testi yaptırdı.













OLASILIK 'YÜZDE 0' ÇIKTI





DNA test raporunda, "Annelik ve babalık olasılığı yüzde 0" olarak belirlenerek, "İddia edilen anne ve baba, test edilen çocuğun biyolojik anne ve babası olarak kabul edilmemektedir." ifadesine yer verildi.





Aile çocuklarının hastanede karıştığı düşüncesiyle ihmali olanlar hakkında soruşturma başlatılması talebiyle avukatları Şahin Koyun aracılığıyla Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.













KAN GRUBU DEĞİŞTİRİLMİŞ





Başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Adli Tıp Kurumundan çocuğun biyolojik ailesinin tespiti için rapor hazırlanması istendi.





Alınan numunelerin incelenmesiyle hazırlanan raporda, "Biyolojik anne ve babalık reddedildi" ifadesi yer aldı.





Soruşturmada, doğumun gerçekleştiği gün çiftin bebeklerinin kan grubunun 0 Rh pozitif olduğu, 6 gün sonra ise kayıtlarda çiftin bebeğinin kan grubunun A Rh pozitif olarak belirtildiği tespit edildi.







