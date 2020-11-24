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Doğu Karadeniz için deprem uyarısı: Deprem riski Trabzon'da 2 Rize'de 3 kat arttı

Doğu Karadeniz için deprem uyarısı: Deprem riski Trabzon'da 2 Rize'de 3 kat arttı

Doğu Karadeniz'in 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgede riskin arttığı uyarısında bulunarak, "Doğu Karadeniz'in depreme hazırlıklı olması gerekir" dedi. Bektaş, ayrıca Trabzon'un deprem riskinin 3 kat, Rize'nin ise 2 kat arttığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Trabzon
Trabzon

Doğu Karadeniz'in 3'üncü deprem riski bölgesine çekilmesinin ardından bölgede dolgu alanları ve yumuşak zeminlerin yanı sıra heyelanlı alanlar daha da riskli hale geldi. Uzmanlar, özellikle İzmir depreminin, Doğu Karadeniz için önemli bir uyarı olduğunu belirterek 1999'dan önce yapılan binaların güvenirliği, bütünü ile gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, AFAD tarafından yapılan son deprem tehlikesi haritasına göre Trabzon’un deprem tehlikesinin 2, Rize’nin ise 3 kat arttığına dikkati çekerek; Doğu Karadeniz’in depreme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

‘DEPREM RİSKİ 3 KAT ARTTI’

Karadeniz sahilinin iki sismik hat arasında kaldığını belirten Prof. Dr. Osman Bektaş, "Karadeniz sahili doğudan batıya doğru, güneyden kuzey Anadolu fayı, kuzeyden de sahile paralel yine kuzey Anadolu fayına paralel bir fay ile sınırlandırılmıştır. Yani hem kuzeyde hem güneyde iki fay var. Güneydeki fay çok daha aktif, yıllık hızı 20 milimetre. Kuzeydeki Karadeniz fayı ise çok yavaş hareket eden sinsi bir faydır. Yıllık hızı 1-2 milimetre civarında. Ancak bu Karadeniz fayı üzerinde de gerek Kandilli gerek AFAD’ın istasyonları depremleri algılamaktadır. Yani burası sismik bir hattır. Özetle; Karadeniz sahili iki sismik hat arasında kalıyor. AFAD tarafından yapılan son deprem tehlikesi haritasına göre Trabzon’un deprem tehlikesi iki kat, Rize’nin deprem tehlikesi ise 3 kat arttı. Bu ne demek; 100 tonluk bir binaya daha önce yataydan 10 tonluk bir deprem etkisi öngörülüyordu, şimdi Trabzon için 20 ton, Rize için 30 ton öngörülüyor. Bunun da anlamı bu yönetmenlikten önce Trabzon-Rize taraflarında yapılan yapı stokları bütünüyle şu anda deprem tehlikesine açıktır. Trabzon ve Rize’nin yapı stoku ne durumdadır sorusu akıllara geliyor. Deprem tehlikesi haritasına göre olabilecek olan depreme karşı dayanıklı mıdır, dayanıksız mıdır? Veya zemin parametreleri ne durumdadır bu bilinmiyor” dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş.


'DOLGU ALANLARINDA KRİTİK YAPILARIMIZ VAR'

Dolgu alanlarının deprem büyütmesine neden olabileceğini de kaydeden Prof Dr. Bektaş, "Bu nedenle dar alanda zemin etütlerine önem verilmesi gerekir. Bu bağlamda

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özellikle Trabzon ve Rize’de dolgu alanları, sahil kesimindeki özellikle eski plaj üzerine kurulmuş binaların sorgulanması gerektiğini öngörüyoruz.

Rize’nin zaten yapı stoku belli. 3’de 1’i tamamen dolgu alanı üzerinde bulunan Rize’nin nüfus yoğunluğu gittikçe artıyor. Bu da deprem riskini artırıyor. Rize kentsel dönüşüme zaten geçmiştir.

Ama Trabzon için herhangi bir çalışma yok. Bence Trabzon için acile yapı stoku çalışmalarının acilen güvenliği sorgulanmalıdır. Trabzon’daki yer zeminin özelliklerinin bilinmesi gerekiyor. Olabilecek olan bir depremde yerin depreme karşı davranışı nasıl olacak? Depremin şiddetini artıracak mı? Ne kadar artıracak?

Bunun bilinmesi lazım. Trabzon’da dolgu alanlarında çok kritik yapılarımız var. Akyazı Stadı eski yönetmenliğe göre yapılmış. Dolgu üzerinde bir yönetmenlik. Rize tarafında dolgu üzerinde yapılmış resmi binalarımız var. Bunların güvenliği muhakkak sorgulanmalıdır” diye konuştu.

DHA
Bektaş, ‘deprem olmaz’ algısının Trabzon'da bilinçsiz, sorgusuz, güvenliksiz yapı stokunun oluşmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

Deprem profesöründen çok çarpıcı açıklama: Benzer depremlere alışmamız lazım
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'BURADA DEPREM OLMAZ’ ALGISI YANLIŞ'

Bölge için insanlarda ‘burada zaten deprem olmaz’ şeklindeki algının yanlış olduğunu ifade eden Bektaş, şöyle dedi:

  • "'Burada deprem olmaz’ algısı yanlıştır. Zaten ‘deprem olmaz’ algısı Trabzon’da bilinçsiz, sorgusuz, güvenliksiz yapı stokunun oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu yapı stoku özellikle 1999 yılından önceki yapılar acilen test edilmeli veya sorgulanmalıdır. 1999’dan sonraki yönetmenlikte nispeten çok daha iyidir. Ama 2018 yılı yönetmenliğine göre tüm Karadeniz Bölgesi’ndeki yapı stoklarımız deprem riskine açıktır. Rize’nin deprem tehlikesi daha fazla çünkü Karadeniz Bölgesi doğudan da fayla çevrilmiştir. Hem Karadeniz fayı, hem kuzey Anadolu fayı, hem de kuzey Doğu Anadolu fayı ile çevrildiği için ve 2012’deki depreme Rize çok daha yakın olduğu için, aynı zamanda Rize’nin büyük kısmı dolgu alanı üzerinde olduğu için deprem tehlikesi daha fazla. Ama Trabzon’un da heyelanlı sahaları var. O da ayrı bir risk, ayrı bir tehlike oluşturuyor."

'ÖNGÖRÜLEN DEPREMLE BURADA FELAKET OLABİLİR'

Trabzon’da 2017 ile 2020 yılı arasında bina yapımı bakımdan rekor kırıldığını kaydeden Bektaş, "Zemin etütleri burada çok önemlidir. Maalesef zemin etütleri istenildiği şekilde yapılmıyor. Yani formaliteden öteye geçmiyor. Hal böyle olunca depreme karşı dayanıksız binalar oluşuyor. Bu noktada belediyelere, yerel yönetimlere önemli görevler düşüyor. Zemin etüt raporlarının muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle belediyelerde afete karşı yer bilimleri dairesi kurulması gerekir. Son yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki; burada olabilecek olan en büyük deprem 6.6 büyüklüğünde. Yani başka yerde olabilecek olan depremin aynısı Trabzon’da, Rize'de de olur. 6.6 büyüklüğündeki bir deprem bu bölgede sıvılaşmaya ve depremin büyümesine neden olur. Bu da felaket olur. Acilen yapı stoklarının kontrol edilmesi lazım ve ‘bölgede deprem olmaz’ algısı ve önyargısından kurtulmamız, depreme hazırlıklı olmamız lazım. İzmir, bunun en önemli örneğidir. İzmir’de yaşanan depremin şiddetinden 2 kat daha fazlasının bu bölgede olması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.

İzmir'de deprem sonrası enkaza dönen 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
FOTOĞRAF 28
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Depremde ağır hasar gören toplam 17 bina ile başlatılan, dün 9 binada yoğunlaşılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için zamana karşı mücadele veriliyor.
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Çalışmaların ikinci gününde 16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için hassas bir çalışma yürütülüyor.
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Deprem öncesi 8 katlı olan, deprem sonrası tamamen çöken apartmanda ekipler, vinç ve iş makinaları yardımıyla alt katlara yaşam koridorları açmaya çalışıyor.
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Çalışmaları enkaz altında kalanların yakınları da dua ederek izliyor.
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Arama kurtarmanın yoğunlaştığı diğer bir enkaz da Doğanlar Apartmanı. Deprem öncesi 7 katlı olan ancak depremle birlikte yola devrilen apartmanın enkazından dün Seher Dereli Perinçek ve ikiz kızlarının hayata tutunmasıyla moral bulan ekipler, enkazın 4. katına ulaştı.
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Ekipler, zaman zaman çevredekilere sessizlik çağrısı yapıyor.
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Dünkü çalışmalarda Helim Sarı, Fadime Tolu, Gülçin Aykut Soydan ve Hülya Özmet'in canlı çıkarıldığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise çalışmalar binanın yan yatma tehlikesi nedeniyle kontrollü devam ediyor.
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Altında bir marketin bulunduğu iki katı çöken ve vinçlerle desteklenen binanın çevresinde enkaz altında olabileceği düşünülen kişilerin yakınları umutlu bekleyişlerini sürüyor.
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Arama kurtarma çalışmalarında dün 62 yaşındaki Emine Eren'in yaralı olarak çıkarıldığı 3 bloklu Barış Sitesi ile 2 bloklu Emrah Sitesi ve Yağcıoğlu Apartmanı enkazlarında aralıksız devam eden çalışmalarda ise bazı depremzedelerin cansız bedenlerine ulaşıldı.
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Öte yandan depremzedeler, AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı bölgelerde kurulan çadırlarda ikinci gecelerini geçirdi.
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Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yiyecek içecek ikramı yapılan depremzedelerden bazıları ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
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Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadırlarda kalanlar vatandaşlardan İrfan Adanır, depremde evinde çatlaklar oluştuğunu, eve girmeye korktuklarını anlattı.
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Ailesiyle bir süre daha çadırda kalacaklarını belirten Adanır, 65 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir depreme şahit oldum. Nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Çok korktuk. Anlatmak çok zor. dedi.
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İzmir'de arama kurtarma faaliyetleri akşam saatlerinde de sürüyor
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Türkiye'nin bu depremle tek yürek olduğuna tanıklık ettiğini belirten Adanır, sözlerini şöyle sürdürdü: Hakikaten Türkiye böyle şeylerde birleşmesini biliyor. Böyle kötü şeyler, belki bize çok güzel şeyler üretiyor. Keşke böyle kötü şeyler olmadan güzel şeyler olsa. Burada hiçbir sorunumuz yok. Yiyemeyeceğimiz kadar bol yiyecek var. Her yerden yardıma gelenler var.
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Enkazların bulunduğu bölgeye yakın konumda kurulan çadırda, eşi ve iki çocuğuyla kalan 34 yaşındaki Mehmet Aktaş da depreme, yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yanındaki iş yerinde yakalandığını söyledi.
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Depremin etkisinin büyük olduğuna dikkati çeken Aktaş, Yıkılan apartmanlarda yaşayan tanıdığımız insanlar vardı. Bazıları kurtuldu ama birçoğu da maalesef hayatını kaybetti. Elimizden bir şey gelmiyor. Evimizde bir sıkıntı yok ama yanındaki yüksek katlı binada yıkılma tehlikesi var. Onun için boşalttık. Bizde bir sorun yok, enkazın altındakileri düşünüyorum. ifadelerini kullandı.
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İzmir'de deprem sonrası enkaza dönen 9 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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