Hayat Dolandırıcılar aşı için iş başında Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar
AKTÜEL

​Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar

Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar

Koronavirüs aşısının gündemde olduğu bugünlerde dolandırıcılar, sağlık üzerinden vatandaşı mağdur ediyor. Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, o isimlerle de başka hesap açarak, takipçilerine 'aşı randevusu oluşturma' adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Avukat Mehmet Altın, böyle mağduriyet durumunda mesajlaşma içeriğinin silinmemesi ve ekran görüntüsünün alınması gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" dedi.

Haber Merkezi DHA
Uzmanlar, aşı için vatandaşı kandıran sahtekarlara karşı uyardı.
Uzmanlar, aşı için vatandaşı kandıran sahtekarlara karşı uyardı.

Koronavirüsle mücadelede önemli etkisi olacak aşıda gelinen nokta, dolandırıcıları da bu konuya yöneltti. Farklı meslek gruplarından kişilerin sosyal medya hesaplarını hedef alan dolandırıcılar, profil fotoğraflarını da çalarak, aynı isimle başka hesap açıp, takipçilerine mesaj üzerinden ‘aşı randevusu oluşturma’ adıyla gönderdikleri linke tıklamalarını istemeye başladı. İstenilen linke girilince GSM operatörleri aracılığıyla bir miktar ücret, kişilerin faturasına yansımaya başladı. Avukat Mehmet Altın, böyle bir mağduriyet durumunda öncelikle mesajlaşma içeriğinin silinmemesini ve ekran görüntüsünün kaydedilmesini gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye istiyoruz. Tabi bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" diye konuştu.

‘DİPSİZ KUYU’

Sosyal medyanın tuzaklarla dolu, dipsiz kuyu olduğunu dile getiren Altın, şunları söyledi:

  • "İlan sitelerinde de ikinci el eşyaların alınması durumunda en önemli nokta; savcılık detay isterken ilan numarası alınması gerekir. Orada alışveriş yapılırken ilan numarası çıkacak şekilde ekran görüntüsü alınmasını tavsiye ederim. Dikkatli ve bilinçli olunması gerekmektedir. Elektronik veya sanal ortamda işlenebilen her türlü suça bilişim suçu denilmektedir. Bu suçlar bilgisayar, cep telefonu, tablet ve hatta post cihazı ya da ATM'ye bağlanan kopyalama cihazıyla da işlenebilmektedir. Gerçek hayatta işlenebilen her suç, uygun düştüğü ölçüde bilişim alanında da işlenirse suç olarak kalmaya devam etmektedir. Ülkemizde birçok bilişim suçu işlenmektedir. Özellikle işlenen suçlar dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kişisel ve şirket verilerinin ele geçirilmesi, kötüye kullanılması gibi suçlardır. Bu suçların genel olarak cezaları değişmektedir. Sosyal medya hesabınıza girilmesi 1 yıla kadar hapis cezası ama bu hesabınıza değişiklik yapılması, silinmesi veya hakkınızda paylaşım yapılması 3 yıla kadar hapis cezası ön görmektedir. Yine internet yoluyla dolandırılma durumunda suçu işleyiş biçimine göre 10 yıla kadar hapis cezası, kredi kartı veya kart bilgilerinin internet yoluyla ele geçirip kötüye kullanılmasına ise 8 yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır.”

Avukat Mehmet Altın

Bilim Kurulu Üyesi Kara'nın aşı açıklaması: Dozunu azaltmak mümkün değil
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu Üyesi Kara'nın aşı açıklaması: Dozunu azaltmak mümkün değil

‘MOBİL ÖDEME' UYARISI

Sosyal medya uzmanı Hüseyin Aslan Pilatin ise son zamanlarda dolandırıcılıklarla ilgili birçok duyum aldığını dile getirdi. Dolandırıcıların gündemi takip ederek, vatandaşın iyi niyetini kullanıp, paralarını almaya çalıştığını belirten Pilatin, "Genelde mesaj olarak kişinin yakını, tanıdığı ya da üst mevkide olan birinin sahte hesabını açıp, oymuş gibi davranarak insanlardan para alıyorlar. Genelde gönderilen mesajlarda ücretsiz anahtarı kullanılıyor ama Sağlık Bakanlığı’nın 'gov.tr' gibi alan adresi olur. Ama dolandırıcılar son harfine bir rakam ekleyerek ücretsiz domaini alıp milleti bu şekilde dolandırıyor. Bu tür durumlardan sakınmak için telefonlardan mobil ödemeyi kapatmanız gerekiyor ya da kredi kartından güçlü ödemenin açılması gerekiyor yani mobil ödeme gerçekleşmesi için mesaj kısmından bahsediyoruz ve bu sayede daha iyi güvenlik önlemi alınmış olur. Özellikle Instagram üzerinden hesap çalma işlemlerinde linke tıkladıktan sonra şifre girmenizi istiyor ama Instagram şifre istemez. Size mesaj atan kişinin o olduğundan emin olmanız için o kişiyi arayarak birebir bilgi alabilirsiniz” diye konuştu.

Hakan Kaya ise daha önce kendisinin başına böyle bir olay geldiğini anlatarak, "Başka hesap açılıyor sonra hat durumunu soruyor. 'Faturalı mı?' diye soruyor. Sonrasında mesaj atılıyor. ‘Böyle bir aşı var’ deniyor ve ardından link gönderiyor. Bu linke tıklarsan şu olacaksın, gibisinden dolandırıyorlar. Bu duruma düşmesinler. Tıklandığı zaman hesaptan para kesintisi oluşuyor. Sahte hesaplardan eşimize, dostumuza atılıyor sonra ona saygıdan dolayı girip tıklanıyor ve dolandırılmış oluyorsun” dedi.

Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı nakliye firması sahibi konuştu: Aşının farkına varsalar götürürlerdi
GÜNDEM
Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı nakliye firması sahibi konuştu: Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Bir TIR dolusu aşı malzemesini çalmışlardı: Kısa sürede yakalandılar
FOTOĞRAF 13
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Büyükçekmece'de 24 Aralık 2020 tarihinde polise başvuran iş adamı Hidayet D., bir TIR'a yükledikleri eşyaların çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi.
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Hidayet D. Elimizde nakliye yapacak TIR kalmayınca, dışarıdan bir TIR kiraladık. Gelen kişiler malları yükleyerek depodan ayrıldılar. Ancak malların hiçbiri yerine ulaşmadı. TIR ortadan kayboldu. Plakasının ve bize verdiği belgelerin sahte olduğunu tespit ettik. dedi.
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Hidayet D. çalınan mallar arasında Adıyaman'da bulunan ve yerli Kovid-19 aşısı geliştirmek için çalışan bir firmaya ait malzemeler olduğunu söyledi.
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Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayın duyulması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ilk anda hırsızlıkla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden Yusuf O. ve İbrahim K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sürdürdükleri çalışmada plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan TIR'ın peşine düştü.
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1 Ocak 2021 tarihinde kayıp TIR'ın izi Muğla'da bulundu. Boşaltıldığı anlaşılan TIR 'da çalınan eşyalar bulunamadı. Olayı organize ettiği öğrenilen şüpheli Hidayet M. burada yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak TIR'ın olay anında malları yükledikten sonra, İkitelli, Güvercintepe mahallesinde bulunan bir depoya gittiğini belirledi. Bu depoya yapılan baskında çalınan tüm mallar bulundu.
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Çalınan eşyalar arasında bulunan koranavirüs aşısı geliştirmekte kullanılan malzemeler Acil olarak Adıyaman'a gönderilerek özel firmaya teslim edildi. Çalınan kitlerin aşı çalışmalarında çok önemli olduğu ve Almanya'dan kotalı olarak satıldığı öğrenildi.
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Çalınan malzemelerin bulunmaması durumunda bir dahaki sevkiyatın 6 ay sonra gerçekleşebileceği belirtildi. TIR'da bulunan ve aralarında gıda, giyim, tütün mamulleri gibi ürünlerin de piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.
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Olayla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan Hidayet M., Yusuf O., İbrahim K.'nın daha önceden de Nakliye hırsızlığından polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yetkililer olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin de Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.
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Title
Bir TIR dolusu aşı malzemesini çalmışlardı: Kısa sürede yakalandılar
Almanya'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Kovid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı bir buçuk milyon milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. İkitelli'de bir depoya baskın yapan polis çalınan malzemeyi ele geçirdi. Yerli aşı geliştirmek için çok önemli olduğu öğrenilen çalınıp bulunan malzemeler "Acil" olarak Adıyaman'da bulunan aşı geliştirilen firmaya ulaştırıldı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Depoya yapılan baskın ve şüphelilerin TIR'la kaçış anları kameralara yansıdı.


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Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar
Hayat

Dolandırıcılar aşı için iş başında: Profil fotoğraflarını kullanarak aşı için para istiyorlar

Koronavirüs aşısının gündemde olduğu bugünlerde dolandırıcılar, sağlık üzerinden vatandaşı mağdur ediyor. Farklı meslek gruplarında çalışanların sosyal medyadaki profil fotoğraflarını kullanan dolandırıcılar, o isimlerle de başka hesap açarak, takipçilerine 'aşı randevusu oluşturma' adıyla link gönderiyor. Linke girilmesi halinde GSM operatörleri aracılığıyla kesilen para da vatandaşın faturasına yansıyor. Avukat Mehmet Altın, böyle mağduriyet durumunda mesajlaşma içeriğinin silinmemesi ve ekran görüntüsünün alınması gerektiğini belirterek, "Kendisini dolandıran veya mağdur eden kişinin profil bilgilerinin de ekran görüntüsünü ismi tam çıkacak şekilde almalarını tavsiye ediyoruz. Bu görüntüleri aldıktan sonra zaman kaybetmeden karakola veya savcılığa gitmek lazım" dedi.

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