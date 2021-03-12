​Dört çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla dünyanın en büyük seri katili olarak biliniyor: Uzmanların fark ettiği detay her şeyi değiştirebilir

Kathleen Folbigg, dünyanın en iyi bilinen seri katili olarak tanınıyor. 2003 yılında 4 çocuğunu da farklı zamanlarda boğarak öldürdüğü suçlamasıyla 40 yıl hapse mahkum edilen Folbigg, mahkeme süresince masum olduğunu savunmuş ve çocuklarının dördünün de ani bebek ölümü sendromu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Jüri bu savunmaya inanmadı, Folbigg'in günlüğüne yazdığı şüpheli satırları çocuklarını öldürdüğüne dayanak kabul etti. Ama aradan geçen 18 yılda yılda yapılan bilimsel araştırma bazı gerçekleri göz önüne koydu.

ÜÇ ÇOCUĞU DA ÖLMÜŞTÜ

1996 1996'da, Craig Folbigg isimli bir madenciyle evli olan Kathleen, işçi sınıfının yoğun olarak yaşadığı Newcastle banliyösünde oturuyordu. Craig ve Kathleen çifti o güne kadar üç kez çocuk sahibi olmuş ama çocukların hepsi daha bebekken hayatlarını kaybetmişti.

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Kathleen Folbigg ve çocukları

ÖLÜM SEBEPLERİ BULUNAMADI

BBC'nin haberine göre ilk çocukları Caleb, 20 Şubat 1989'da daha 19 günlükken yaşamını yitirdi. Doktorlar Caleb'in ölüm nedenini ani bebek ölümü sendromu (ABÖS) olarak tespit etti. ('Beşik ölümü' olarak da bilinen ABÖS, literatürde daha önce herhangi bir sağlık problemi saptanmayan 1 yaşın altındaki bebeklerin beklenmeyen, sebebi açıklanamayan ölümü olarak tanımlanıyor.)

İkinci çocuk Patrick, Caleb'den neredeyse 2 yıl sonra 8 aylıkken öldü. Ölüm belgesinde çocuğun görme engelli ve epilepsi hastası olduğu ve nefessiz kalıp boğularak öldüğü yazılıydı.

Çiftin üçüncü çocukları ise bir kızdı: Sarah, 30 Ağustos 1993 günü 10 aylıkken hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kayıtlara yine ABÖS olarak geçti.

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Son çocuk Laura ise Mart 1999'da 18 aylıkken hayatını kaybetti. Laura'nın ölüm belgesinde sebep başlığının altında "tespit edilemedi" yazıyordu.

Kathleen Folbigg

GÜNLÜĞÜNE YAZDIĞI BİR CÜMLE BAŞINI YAKTI

Folbigg ailesi korkunç bir trajedinin içindeydi ama olaylar Craig Folbigg'in eşinin günlüğünü okumasıyla bambaşka bir yola girdi. Günlükte Kathleen'in "Sarah biraz yardımla gitti" cümlesini gören Craig, çocuklarını öldürdüğünden şüphelendiği eşini polise şikayet etti.

Polis sorgusunda Kathleen, bu satırları genç bir annenin öfkesi ve çaresizliğiyle yazdığını söylerken söz konusu cümledeki kastının ise Tanrı'nın bebeğini yanına almış olmasına dair umut olduğunu belirtti.

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ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ

Yargılama süreci esnasında bebek Laura'nın ölüm nedeni için "tespit edilemedi" kararını veren Doktor Allan Cara, mahkeme tarafından uzman tanık olarak dinlendi. Cara, aynı aileden dört çocuğun bu şekilde ölmesinin daha önce karşılaşmadığı bir vaka olduğunu belirtti. Cara, bu konuda herhangi bir bağımsız veri sunmasa da savcılık aynı aileden 4 bebeğin 10 yıllık bir dönemde aralıklarla ölümünün çok nadir bir durum olduğunu kabul etti.

Jüri de savcılıkla aynı fikirdeydi. Yargılandığı sırada 35 yaşında olan Kathleen Folbigg, Patrick, Sarah ve Laura'yı kasten, Caleb'i ise kazara öldürmekten suçlu bulundu. Hakkındaki karar açıklanırken gözyaşlarına boğuldu.