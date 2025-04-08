Dosya 40 yıl sonra raftan indi: Interpol yaralı yüz Nazmi'nin peşinde

Almanya'da 19 yaşındaki 1984 yılında Maria Köhler'in öldürülmesine ilişkin dosya yeniden açıldı.





Hemşirelik eğitim alan genç kadın, hastane lojmanındaki odasında ölü bulunmuştu. O dönem soruşturmayı yürüten polis, Köhler'in eski erkek arkadaşı Nazmi Gezginci'yi baş şüpheli olarak belirlemişti.





Cinayet tarihinde 25 yaşındaki olan Gezginci'nin olaydan bir gün sonra Almanya'yı terk edip, Türkiye'ye kaçtığı tespit edilirken, Alman makamlar tutuklama emri çıkarmış ancak Gezginci yakalanamamıştı.

Maria Köhler





DOSYA 40 YIL SONRA RAFTAN İNDİ

Hürriyet'in haberine göre, dosya 40 yıl sonra yeniden açıldı. Aschaffenburg Kriminal Polisi, geçmişte toplanan delilleri incelemeye aldı.





Aschaffenburg Başsavcısı Jürgen Bundschuh, Almanya'da cinayet suçunda zaman aşımı uygulanmadığını hatırlatırken, Gezginci'nin yeniden ülkeye dönmüş olabileceğinden şüpheleniliyor.

Nazmi Gezginci'nin Interpol'ün internet sitesinde yayınlanan fotoğrafları





INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARDI

Maria Köhler cinayeti için Interpol de harekete geçti. Bugün 66 yaşında olan Nazmi Gezginci için kırmızı bülten çıkarıldı. Interpol'ün internet sitesinde Gezginci'nin boy, saç ve göz rengine ilişkin bilgilere yer verildi.



