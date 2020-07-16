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Hayat Drone uçuşu pahalıya patladı Üç dakika için sekiz bin lira ceza ödeyecek
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Drone uçuşu pahalıya patladı: Üç dakika için sekiz bin lira ceza ödeyecek

Kahramanmaraş’ta yaklaşık 10 yıldır medya ve tanıtım sektöründe vatandaşlara hizmet veren Fatih Nar, kentin tarihi ve doğal güzelliklerini hem kamerası, hem de drone ile kayıt altına alıyor. Ancak bu kez havalandırdığı drone pahalıya patladı. Şehrin tanıtımı adına yaptığı drone çekimleri sırasında üç dakikalık kayıt alan Fatih Nar, drone'unu on metre yerden yükselttiği için sekiz bin lira idari para cezası ödeyecek.

Haber Merkezi İHA
Fatih Nar, drone'unu on metre yerden yükselttiği için sekiz bin lira idari para cezası ödeyecek. ​
Fatih Nar, drone'unu on metre yerden yükselttiği için sekiz bin lira idari para cezası ödeyecek. ​

Kahramanmaraş’ta drone pilotu Fatih Nar, oyuncak dronunu yerden 10 metre havalandırdığı için 8 bin lira cezai işlem uygulandı. Drone uçurabilmek için Sivil Havacılık Kurumunda gerekli bilgilerin bulunduğunu söyleyen Nar, “Bizler Kahramanmaraş’ta hizmet veren bir firmayız. Firma olarak drone eğitimleri vererek uçuşlar yapıyoruz. Eğitimler sonunda sertifika verme yetkimiz de bulunuyor. Kentimizin drone görüntüleriyle tanıtımını yapıyoruz. Geçen günlerde ise 249 gramlık bir oyuncak statüsündeki bir drone ile yaklaşık 10 metre yüksekliğinde bir uçuş yaptık. 3 dakikalık da bir görüntü aldık. Bununla ilgili 8 bin lira gibi bir ceza yedik. Normal şartlarda drone uçurmak için ehliyet ve izin almak gerekiyor ve bizler uyguluyoruz. Fakat Sivil Havacılık Kurumu’nun sitesinde 500 gram ağırlığındaki drone uçurabilmek için herhangi bir ehliyet ya da izin almak gerekmiyor” dedi.

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"Dikkatli olun, yasalara uyun"

Drone uçuran meslektaşlarına dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Nar, “Drone dünyada hızla gelişen bir teknoloji ve insanlar uçurmak istiyor. Artık ihtiyaç haline geldi ve Kahramanmaraş’ta da uçmak için bir alan yok ve her yer kırmızı bölge. Öncelikle yetkililerden açılmasını istiyoruz ve yasal çerçevede izin alıp uçmak istiyoruz. Ama uçuş yasak. Buradan tüm drone uçuran arkadaşlara sesleniyorum, dikkatli olun ve yasal çerçevede uçurun” diye konuştu.

Sokağa çıkanlar drone ile tespit edilerek tek tek ceza yazıldı
FOTOĞRAF 27
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İstanbul Sultanbeyli'de sokağa çıkanlar drone ile tespit edildi.
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Fatih Bulvarında denetim noktası oluşturan ekipler caddeden geçen araçları tek tek durdurdu. Ekipler aynı zamanda drone ile cadde ve sokakları havadan denetledi.
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Sokağa çıkma yasağını delerek dışarıda dolaşan kişiler ve araçlar havadan tespit edildi.
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Sokakta olduğu tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.
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Sokağa çıkanlar drone ile tespit edilerek tek tek ceza yazıldı
Sokağa çıkma yasağının ardından Sultanbeyli'de polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Sokağa çıkma yasağını delerek dışarıda dolaşan kişiler ve araçlar havadan tespit edildi. Sokakta olduğu tespit edilen kişilere polis ekipleri tarafından ceza kesildi.


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