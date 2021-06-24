Dünya üçüncüsüyüz: ​İsrafın faturası 30 milyar dolar​

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nca hazırlanan rapor, korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Türkiye’nin dünya genelinde kişi başı en çok gıda israfının yapıldığı 10 ülke arasında 3’üncü sırada yer aldığına dikkat çekilen rapora göre, ülkemizin yıllık gıda israfı 30 milyar dolara ulaşıyor. Rapora göre üretilen meyve ve sebzenin en az yüzde 25’i, hasat ve nakil sırasında yaşanan ezilme, çürüme ve bozulma gibi nedenlerle daha sofraya ulaşmadan çöpe gidiyor. Gıda israfının yüzde 42’si evlerde meydana gelirken, gıdaların yüzde 39’u ise üreticiler tarafından israf ediliyor. İsrafın diğer ayağını ise perakende ve yemek sektörü oluşturuyor. Rapora göre israfın yüzde 5’i perakendeciler, yüzde 14’ü de yemek sektöründe gerçekleşiyor.

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360 BİN AİLENİN 1 YILLIK GEÇİM PARASI

Araştırmaya göre, ürünlerin çöpe atılması aynı zamanda birçok kaynağın israf edilmesi anlamına geliyor. Örneğin israf edilen 1 kilogram domates yanında 50 litre suyu da götürüyor. Hizmet sektöründe de durum pek parlak değil. Araştırmaya göre, işletme başına yılda 4.2 ton gıda ve 2 bin ton litre içecek israf ediliyor. Gıda israfını yüzde 2 civarında önlenmesiyle 10 milyar lira kazanç elde edileceğine dikkat çekilen rapora göre, bu sayede 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçimi sağlanmış oluyor.

DİŞ FIRÇALARKEN TONLAR AKIYOR

Bireysel israf kalemlerinde en dikkat çekici unsurlardan biri de su. Damlaya damlaya akan bir musluk yılda 3 metreküplük su kaybına sebep olurken, bir kişinin günde 2 kez 1 dakika boyunca musluğu kapatmadan dişini fırçalaması sonucu yılda 8 ton suyun israf edildiği belirtiliyor. 4 kişilik bir ailenin her üyesinin duş süresini 1 dakika kısaltmasıyla yılda 18 ton su tasarrufunun sağlandığına vurgu yapılan raporda, tıraş olurken ve yüz sabunlarken, musluğu kapalı tutarak günde 15-35 litre su tasarruf edebileceği ifade ediliyor. Evde harcanan suyun yüzde 10’u mutfakta kullanıldığına işaret edilen raporda, “Dolu bir bulaşık makinesi bulaşığı sadece 12 litre su ile yıkar. Elde yıkarsanız, 100 litre su harcarsınız.” deniliyor. Dikkat çekici detaylardan biri de, “Bir kişinin günlük su tüketimi 25 litre olması gerekirken, bu miktar Türkiye’de, günlük 217 litre” olması. Sofraların vazgeçilmezi ekmek de en önemli israftan biri. Ülkemizde günlük 12 milyon ekmeğin israf edildiğine işaret edilen rapora göre, yılda 4 milyar 380 milyon ekmek israf nedeniyle çöpe gidiyor.

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Aziz Akgül

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