Hayat Dünyada sadece Türkiyede yetişen bu çiçeği koparan yandı Cezası 73 bin lira
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Dünyada sadece Türkiye'de yetişen bu çiçeği koparan yandı: Cezası 73 bin lira

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yetişen türü yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan, endemik bitki türü ’tülüşah’ EKODOSD bahçesindeki tülüşahlar açmaya başladı. Dünyada sadece Türkiye'de yetişen tülüşahı koparmanın cezası 73 bin lira.

Haber Merkezi İHA
Dünyada sadece Türkiyede yetişen bu çiçeği koparan yandı: Cezası 73 bin lira
Tülüşah

Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı’nın bulunduğu Samson Dağları’nın antik adından ismini alan ’tülüşah’, bu yılın ilk çiçeğini açtı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) bahçesindeki özel koruma alanında açan sarı renkli ’tülüşah’ı, doğa tutkunları görmeye gitti. Doğaseverler, halk arasında ’Aydın gaşağı’ olarak da bilinen soğanlı bitkiyi fotoğrafladı. Kuşadası’nda botanik turizminin gelişmesine de katkı sağlayan ’tülüşah’ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek, başka yere taşımanın cezasının 73 bin 747 lira olduğu belirtildi.

SADECE KUŞADASI'NDA YETİŞİYOR

’Tülüşah’ın dünyanın en güzel bitkisi olduğunu belirten ziyaretçilerden Nawal Karaer, "’Tülüşah’ ile tanışıklığım ilk kez geçen sene oldu. Kuşadası’nda umarım yetişme alanları çoğalır. Bu çiçeğin korunması çok önemli" dedi.’Tülüşah’ın korunması ve çoğaltılması için belediye, kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar ve çevreci derneklerin ortak hareket ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de "Dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen ve yok olma tehlikesiyle karşılaşan ’tülüşah’ların çoğaltılması, endemik bitki çeşitliği açısından çok önemli. Bu bitki ayrıca Kuşadası’nda botanik turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Yaptığımız saha çalışmasında ’tülüşah’ın ilk kez derneğimizin bahçesinde çiçek açtığını belirledik" dedi.

Tülüşah
Tülüşah

YOK OLMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Öte yandan, Kuşadası’nda yetişen 10 endemik bitki türü içinde ’tülüşah’ın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre’nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik tarafından ’CR’ (çok tehlikede) olarak belirlenmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı da ’tülüşah’ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında ’Tür Koruma Eylem Planı’na dahil etmişti.

Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişiyor: 'Tülüşah'ı koparmanın cezası 73 bin 747 TL
FOTOĞRAF 7
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Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın bulunduğu Samson Dağları'nın antik adından ismini alan 'tülüşah' bu yılın ilk çiçeğini açtı.
Title
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) bahçesindeki özel koruma alanında açan sarı renkli 'tülüşah'ı, doğa tutkunları görmeye gitti. Doğaseverler, halk arasında 'Aydın gaşağı' olarak da bilinen soğanlı bitkiyi fotoğrafladı. Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de katkı sağlayan 'tülüşah'ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek, başka yere taşımanın cezasının 73 bin 747 TL olduğu belirtildi.
Title
UMARIM YETİŞME ALANLARI ÇOĞALIR<br>​<br>​ 'Tülüşah'ın dünyanın en güzel bitkisi olduğunu belirten ziyaretçilerden Nawal Karaer (50), 'Tülüşah' ile tanışıklığım ilk kez geçen sene oldu. Kuşadası'nda umarım yetişme alanları çoğalır. Bu çiçeğin korunması çok önemli dedi.
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Turizmci Ersin Gök (42) ise, 'Tülüşah' gerçekten muhteşem bir bitki. Çiçek açtığını öğrenince görmeye geldik. 'Tülüşah'ın çiçek açmasına tanık olduğum için çok mutluyum diye konuştu.
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ORTAK HAREKET EDİYORUZ<br>​<br>​ 'Tülüşah'ın korunması ve çoğaltılması için belediye, kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar ve çevreci derneklerin ortak hareket ettiğini belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü de, Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişen ve yok olma tehlikesiyle karşılaşan 'tülüşah'ların çoğaltılması, endemik bitki çeşitliği açısından çok önemli. Bu bitki ayrıca Kuşadası'nda botanik turizminin gelişmesine de büyük katkı sağlıyor. Yaptığımız saha çalışmasında 'tülüşah'ın ilk kez derneğimizin bahçesinde çiçek açtığını belirledik dedi.
Title
KUŞADASI'NDAKİ 10 ENDEMİK BİTKİ TÜRÜNDEN<br>​<br>​ Öte yandan Kuşadası'nda yetişen 10 endemik bitki türü içinde 'tülüşah'ın tehlike kategorisi, merkezi İsviçre'nin Gland kentinde bulunan Doğa ve Doğal Kaynakların Korunması için Uluslararası Birlik (IUCN) tarafından 'CR' (çok tehlikede) olarak belirlenmişti.
Title
Tarım ve Orman Bakanlığı da 'tülüşah'ı, Türkiye yaban hayatında nesli yok olma tehlikesi altında olan türlerin korunması kapsamında 'Tür Koruma Eylem Planı'na dahil etmişti.
Dünyada sadece Kuşadası'nda yetişiyor: 'Tülüşah'ı koparmanın cezası 73 bin 747 TL
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yok olma riski taşıdığı için korumaya alınan, endemik bitki türü 'tülüşah' çiçek açtı. 'Tülüşah'ı koparmanın veya doğal ortamından sökerek, başka yere taşımanın cezasının 73 bin 747 TL olduğu belirtildi.


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