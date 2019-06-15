Hayat Dünyanın en iyi şefleri Türkiyeye geliyor
AKTÜEL

Dünyanın en iyi şefleri Türkiye’ye geliyor

Türkiye’nin bereketli topraklarından çıkan özel lezzetler dünyaca ünlü şeflere tanıtılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlenecek gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu olan ‘Gastroway’ etkinliğinin bu yılki rotası Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır olacak.

Haber Merkezi IHA
The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan şefler, Michelin yıldızı sahibi şefler ile yabancı gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 21 kişilik ekip 16-22 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de.
The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan şefler, Michelin yıldızı sahibi şefler ile yabancı gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 21 kişilik ekip 16-22 Haziran tarihleri arasında Türkiye'de.

Türkiye’nin gastronomi zenginliğini, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaca ünlü yabancı şef, yazar ve gazetecilere tanıtan gastronomik ve turistik seyahat organizasyonu ‘Gastroway’ etkinliği Ege kıyılarının ardından bu sene de Mezapotamya’nın bereketli topraklarına ulaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayeleriyle düzenlenecek etkinliğin bu yıl ki rotasında yer alan Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır, eşsiz lezzetleri ile zengin tarihi ve kültürel değerlerini dünyanın en seçkin şefleri ile gastronomi yazarlarına tanıtma imkanı bulacak.

The Best 50 Restaurants of the World listesinde yer alan şefler, Michelin yıldızı sahibi şefler ile yabancı gastronomi yazarları ve gazetecilerden oluşan 21 kişilik ekip 16-22 Haziran tarihleri arasında Zeugma, Göbeklitepe, Midyat, Dara gibi bölgenin fark yaratan tarihi mekanlarını ziyaret edecek.

Türkiye’ye bu yıl ‘2019 Göbeklitepe Yılı’ etkinlikleri kapsamında gelerek, sokak yemekleri ve yerel ürünleri inceleyecek olan ekipte; 2010 yılında 1 Michelin yıldızı ve Gault Millau rehberinden 17 puana layık görülen şef Yoshizumi Nagaya, 2018 ve 2019 yıllarında 2 Michelin yıldıza sahip şef Andrea Aprea, Gastrocultura Mediterrnea Akademisi’ne bağlı olarak dünyanın çeşitli lokasyonlarında gastronomi etkinliklerine akademisyen ve gastronomik danışman olarak katılım sağlayan şef Pere Planaguma, 2016’da İspanya’nın ‘En İyi Pasta Şefi’ seçilen ve henüz 29 yaşında 11 ulusal ödüle sahip olan şef Joana Artieda, Time Out Budapest, Vilagevo, Radiocafé gibi çeşitli mecralarda yazıları yayınlanan Andras Jokuti, Tayland’daki Guides Géo ve Avustralya’da yayınlanan Good Food gibi dünyanın farklı ülkelerinde yiyecek, gezi ve kültür yayınlarında İngilizce, Fransızca ve İtalyanca dillerinde yazılar yazan Vincent Vorajit Vichit Vadakan ile FoodinLife dergisi kurucusu ve Gastronomi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni olan, ayrıca dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Gastromasa organizatörlüğü de yapan Gökmen Sözen ile birlikte 21 kişi bulunuyor.

REKLAM
Merkez yenileniyor

'Merkez' yenileniyor

İçişleri Bakanlığı yeni amirliklerin nerede olacağını açıkladı.
Kıdem tazminatı için önemli karar

Kıdem tazminatı için önemli karar

İşçiden çalışırken alınan istifa dilekçesi geçersiz sayıldı.
Rumlaristismar ediyor

Rumlar
istismar ediyor

​Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ülkelerine 'Doğu Akdeniz' tepkisi.
Tarih yaklaştı

Tarih yaklaştı

Havada ve karada seçim hareketliliği yaşanacak.
Amatöre <br>tarihi destek

Amatöre
tarihi destek

​Binali Yıldırım'ın 100 bin liralık vaadini kulüp yöneticilerine sorduk...
İmzayı attı

İmzayı attı

​Fenerbahçe ilk transferini resmen açıkladı.
49 teröriste 'Pençe'

49 teröriste 'Pençe'

Hakurk'ta bir terörist daha etkisiz hale getirildi.
Beklenen an

Beklenen an

Milli savaş uçağı dünya sahnesine çıkıyor.
'Satmak <br>ihanet olur'

'Satmak
ihanet olur'

Yusuf ve Abdülkadir için karar verildi.
Dünya üçüncüsüyüz

Dünya üçüncüsüyüz

Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında.
3 liderle görüştü

3 liderle görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.
Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

Dünyanın gizli gündemi İstanbul seçimi

Bahçeli'den ​23 Haziran seçimleri öncesi önemli açıklamalar.
Makas atan sürücüye sedyede ceza

Makas atan sürücüye sedyede ceza

​Görüntülerden tespit edildi polis hastaneye gitti.
Şanlıurfa'da<br>aşiret kavgası

Şanlıurfa'da
aşiret kavgası

​Çok sayıda kişi öldü, güvenlik güçleri alarma geçti.
İndirim arttı

İndirim arttı

​Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Emlak kralı

Emlak kralı

​CHP'nin İstanbul adayının gayrimenkul zengini olduğu ortaya çıktı.
Dünya üçüncüsüyüz

Dünya üçüncüsüyüz

​Türkiye, sıralamada Hindistan ve Çin'den sonra geliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.