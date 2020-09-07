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Dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu - İstanbul dünyanın en kalabalık kaçıncı şehri?

Dünyanın en kalabalık şehri belli oldu: İstanbul dev nüfusu ile 14. sırada yer aldı

2020 nüfusuna göre belirlenen dünyanın en kalabalık şehirleri listesinde Tokyo 37 milyondan fazla nüfusu ile birinci sırada yer alırken İstanbul 15 milyon 190 bin nüfusu ile listenin 14. sırasında yer aldı. İstanbul, bu yoğunluğu ile Moskova, Los Angeles, Paris ve Bangkok gibi birçok şehirden daha fazla nüfusa sahip olduğu belirlendi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul kalabalık - İstiklal Caddesi
İstanbul kalabalık - İstiklal Caddesi

2020 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri belli olurken, Tokyo’nun (Japonya) 37 milyon 393 bin nüfus ile ilk sıraya yerleştiği saptandı. İstanbul nüfusu ile bu listenin 14. sırasında yer alarak listede Türkiye’yi temsil etti.

TÜRKİYE BASININDA DA TOKYO'YA YOĞUN İLGİ

Medya takip kurumu Ajans Press, dünyanın en kalabalık şehirleri ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl Tokyo ile alakalı basında çıkan haber adedi 11 bin 83 olarak görüldü. Tokyo’nun yerel ulusal ve yabancı yayınlar olmak üzere Türkiye basınında da oldukça yer aldığı kaydedildi. Sadece İstanbul’un içinde geçtiği haber sayısı ise 270 bin 212 olarak gözlendi.

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İstanbul'un en kalabalık 10 ilçesinin nüfusu 22 Avrupa ülkesinden daha fazla

DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHRİ TOKYO

Ajans Press’in, macrotrends verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu. Tokyo’nun (Japonya) 37 milyon 393 bin kişi ile ilk sıraya yerleştiği saptanırken, ikinci sırada 30 milyon 291 bin nüfus ile Delhi (Hindistan), üçüncü sıraya da 27 milyon 58 bin ile Şangay’ın (Çin) yerleştiği kaydedildi. İlk üçü takip eden diğer şehirler ise, Sao Paulo 22 milyon 43 bin, Mexico City 21 milyon 782 bin, Dakka 21 milyon 6 bin, Kahire 20 milyon 901 bin, Pekin 20 milyon 463 bin, Mumbai 20 milyon 411, Osaka 19 milyon 165 bin olarak sıralamada yer aldı.

  • İstanbul ise bu listenin on dördüncü sırasında yer alırken, nüfusunun 15 milyon 190 bin olduğu saptandı. İstanbul bu yoğunluğu ile Moskova, Los Angeles, Paris ve Bangkok gibi birçok şehirden fazla nüfusa sahip olduğu ortaya çıktı.
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