Hayat E imza nedir? E imza nasıl alınır? Kimlik kartlarına e-imza nasıl yüklenir?
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E imza nedir? E imza nasıl alınır? Kimlik kartlarına e-imza nasıl yüklenir?

21 eylül 2020'de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Hayat Kimliğimle Kolay' projesinin 2'inci adımı olan TC kimlik kartına e-imza yüklenmesine bugün 50 ilde başlanıyor. Peki E imza nedir? E imza nasıl alınır? Kimlik kartlarına e-imza nasıl yüklenir? Detaylar haberimizde..

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​E imza nedir? E imza nasıl alınır? Kimlik kartlarına e-imza nasıl yüklenir?
​E imza nedir? E imza nasıl alınır? Kimlik kartlarına e-imza nasıl yüklenir?

Kimlik kartlarına e imza tanımlaması bugün 50 ilde başlıyor. e-İmza nedir, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlayan e imza Veri Bütünlüğü, Kimlik Doğrulama ve Onaylama gibi işlemler için kullanılacak. Elektronik imza ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb işlemler sırasında kullanılabilecek.

E- imza nedir?

E-İmza (elektronik imza), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmettir. e-Devlet'e güvenli bir şekilde erişebilmenizi sağlar.

E- imza nasıl alınır?

Elektronik imzaya sahip olabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayladığı elektronik sağlayıcılar üzerinden sunulan e-İmza hizmetinden faydalanarak elektronik imza yetkisine sahip olabilirsiniz. Elektronik imza, 'bireysel' ve 'kurumsal' olarak iki farklı şekilde alınabiliyor.

  • e-İmza veren firmaların listesine “www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari” adresinden ulaşabilirsiniz.

e-İmza başvurusu yapılan özel ve devlet kurumları bulunuyor. PTT şubelerinden e-İmza başvurusu yapabilirsiniz. Fakat hangi PTT şubesinin e-İmza verme yetkisi olduğunu öğrenmek için “pttkep.gov.tr/basvuru-merkezleri-2” sayfasından başvurunuzu kontrol etmelisiniz.

KİMLİK KARTLARINA E-İMZA NASIL YÜKLENİR?

Kısa zamanda ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilecekleri gibi e-İmza olarak da erişebilme imkanına sahip olacaklar.

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Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Eylül 2020'de hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını kimlik kartlarına e-İmza yüklenmesi oluşturuyor.<br><br>
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Bu kapsamda, e-İmza yükleme işlemleri bugünden itibaren 50 ilde nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.<br><br>
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Bu iller Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak olacak.
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Nüfusmatiklerde e-İmza yükleme işlemlerinin başlamasından kısa süre sonra ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yükleme yapılabilecek.<br><br>
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Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilecek.<br><br>
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e-İmza uygulaması ile kamu ve özel sektörde kırtasiyeciliğin azaltılması, iş ve işlemlerin daha hızlı, hatasız, eksiksiz ve kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Böylece işlem başına zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Ayrıca e-İmza ile işlemler çevrim içi olarak da yapılabilecek.<br><br>
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e-İmza kullanan kişi sayısının artmasıyla elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kullanılmasının artırılması sağlanacak.<br><br>
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Belirli harf ya da sembollerden oluşan ve imzalayan tarafın kimliği ile örtüşen bir veri olan e-İmza, ıslak imzaya göre kimliklendirme işlemlerinde son derece güvenilir bir araç olma özelliği taşıyor.<br><br>
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Kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor
Kimlik kartlarına e-İmza yükleme işlemlerine 50 ilde başlanacak. İşlemler, nüfus müdürlüklerindeki nüfusmatikler aracılığıyla yapılabilecek.

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