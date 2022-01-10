​E imza nedir? E imza nasıl alınır? Kimlik kartlarına e-imza nasıl yüklenir?

Kimlik kartlarına e imza tanımlaması bugün 50 ilde başlıyor. e-İmza nedir, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlayan e imza Veri Bütünlüğü, Kimlik Doğrulama ve Onaylama gibi işlemler için kullanılacak. Elektronik imza ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb işlemler sırasında kullanılabilecek.

E- imza nedir?

E-İmza (elektronik imza), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları tarafından sunulan bir hizmettir. e-Devlet'e güvenli bir şekilde erişebilmenizi sağlar.

E- imza nasıl alınır?

Elektronik imzaya sahip olabilmek için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) onayladığı elektronik sağlayıcılar üzerinden sunulan e-İmza hizmetinden faydalanarak elektronik imza yetkisine sahip olabilirsiniz. Elektronik imza, 'bireysel' ve 'kurumsal' olarak iki farklı şekilde alınabiliyor.

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e-İmza veren firmaların listesine “www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari” adresinden ulaşabilirsiniz.

e-İmza başvurusu yapılan özel ve devlet kurumları bulunuyor. PTT şubelerinden e-İmza başvurusu yapabilirsiniz. Fakat hangi PTT şubesinin e-İmza verme yetkisi olduğunu öğrenmek için “pttkep.gov.tr/basvuru-merkezleri-2” sayfasından başvurunuzu kontrol etmelisiniz.

KİMLİK KARTLARINA E-İMZA NASIL YÜKLENİR?

Kısa zamanda ülke genelinde nüfus müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek. Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilecekleri gibi e-İmza olarak da erişebilme imkanına sahip olacaklar.

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