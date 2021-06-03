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Ege ve Akdeniz için kırmızı alarm: Orman yangınları için risk haritası yayımlandı

Orman Genel Müdürlüğü, 'sıcak gelişme' başlıklı uyarısıyla haziran ayı ile başlayan orman yangınları sezonu için tehlike haritası yayımladı. Yangın risk haritasında, özellikle Ege ve Akdeniz'in ciddi yangın riski altında olduğu vurgulandı.

Haber Merkezi DHA
Ege ve Akdeniz için kırmızı alarm: Orman yangınları için risk haritası yayımlandı
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Haziran ayı ile orman yangını sezonu başladı. Hem havaların ısınması hem de salgında normalleşme süreci ile kırsal alanlarda özellikle insan hareketliliğindeki yoğun artışla Türkiye'nin birçok yerinden yangın haberleri gelmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, 1 Haziran'da 7, 2 Haziran'da ise 12 orman yangını çıktı. Mayısın son günlerinde ise sadece Antalya'da 3 gün içinde 22 orman yangını çıkarken, 80 dekar alan küle döndü.

Bir günde 15 noktada orman yangını çıktı: Piknik ve sigara izmariti en büyük neden
GÜNDEM
Bir günde 15 noktada orman yangını çıktı: Piknik ve sigara izmariti en büyük neden

ORMAN YANGINI RİSK HARİTASI


Orman Genel Müdürlüğü, 'sıcak gelişme' başlığıyla orman yangınlarıyla ilgili risk haritası yayımladı. 'Hava sıcaklıklarının artması ormanlarımızda yangın riskini de artırıyor' uyarısıyla yayımlanan haritada Akdeniz, Ege ve Trakya 'yüksek riskli' bölgeler olarak gösterildi. Ormanların çok hassas olduğuna dikkat çekilerek, “Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimiz yangın riski altında. Ormanlarımızı korumak hepimizin görevi. Ormanların iklimin sigortası olduğunu unutmayalım" uyarısı yapıldı.


  • Uyarıda, haziran ayı ve yaz mevsiminin geldiği, hava sıcaklıklarının artmasıyla ormanlardaki yangın riskinin de arttığına işaret edilerek, “Ormanlarımızı temiz tutalım, orman yangınlarına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım" denildi.

Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli'den Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama


Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Haziran'da Türkiye genelinde 7 ormanlık alan yandı. Bu yangınlar; Bingöl merkez ve Yayladere, Aydın Bozdoğan, Muğla Dalaman ve Menteşe, Antalya Manavgat ve Adana Sarıçam'da çıktı. 2 Haziran'da ise 12 yangın çıktı. Bu yangınlar ise Bingöl Genç, Manisa Gördes, Muğla Milas, Fethiye, Datça ve Dalaman, Şanlıurfa merkez, Antalya Alanya, Balıkesir Edremit, Kahramanmaraş Pazarcık, Afyonkarahisar Sandıklı, Burdur Bucak'ta oldu.


HER TÜRLÜ ATEŞ YASAK


Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, riskin yüksek olduğu 1 Haziran ile 31 Ekim arasında, yangın yönünden tehlikeli ve mutlak korunması gereken riskli alanlara girişlerin yasak olduğunu söyledi. Dikici, anız ve benzeri atıkların, orman içi ve yakınındaki tüm alanlarda piknik veya her türlü amaçla ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının kesinlikle yasak olduğunu söyledi.
  • Yangınların yüzde 95'inin insan eliyle çıktığını da dile getiren Dikici, "Yangınların ihmal, kasıt, dikkatsizlik, sigara, piknik, anız yakma, tarla temizleme gibi birçok sebebi var. Yüzde 95'i insan eliyle çıkan bu yangınların yüzde 60'ın üzerindekileri ise ihmaller oluşturuyor" dedi.

Kastamonu'da orman yangını: 4 gündür söndürülemiyor
FOTOĞRAF 14
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Kastamonu’da bin 450 rakımlı Yaralıgöz Dağı’nın eteklerinde Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde 4 gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Çıkan yangın tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı.
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Gürcüdere Yaylası ile Attepe Yaylası’nda ormanlık alanda başlayan yangına, 70 arasöz, su tankeri, ikmal aracı, itfaiye aracı, 2 helikopter ve 400’den fazla personelin müdahale ettiği öğrenildi.
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Arazinin engebeli olması nedeniyle arazözlerin yetersiz kaldığını söndürme çalışmalarında iki helikopterde destek veriyor.
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Rüzgarın da etkisiyle yer yer farklı noktalarda tekrar başlayan yangın, zorlu arazi şartları nedeniyle 4 gündür kontrol altına alınamadı.
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Öte yandan Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak köyü Gürcüdere mevkisinde çıkan orman yangına yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta Attepe Yaylası’nda da ormanlık alanda yangın çıktı.
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oğun çaba sonrasında Attepe Yaylasındaki yangın kısmen kontrol altına alınırken, Gürcüdere Yaylasındaki yangına ise müdahale halen devam ediyor.
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Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
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Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
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Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
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Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Title
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Title
Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
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Kastamonu ormanları 4 gündür yanıyor
Kastamonu'da orman yangını: 4 gündür söndürülemiyor
Türkiye'nin orman envanterinin başkenti sayılan Kastamonu ormanları 4 gündür söndürülemiyor. Yangına iki helikopter ile birlikte 400'den fazla personel müdahale ediyor.


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