Bir günde 15 noktada orman yangını çıktı: Piknik ve sigara izmariti en büyük neden

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği ve nem oranlarının çok düşük olduğu bu günlerde sık sık yaşanan orman yangınlarına dün yenilerinin eklendiği belirtildi.

Bu günlerde sık sık yaşanan orman yangınlarına dün yenisi eklendi.

Açıklamada, "Dün Antalya, Bursa, İzmir, Kahramanmaraş, Denizli, Muğla, Balıkesir, Şanlıurfa, Elazığ ve Mersin olmak üzere 10 şehirde 15 noktada orman ve örtü yangını yaşandı. İzmir ve Şanlıurfa'da üç farklı noktada görülen ve Denizli'de iki ayrı yerde çıkan yangınlara ekiplerimiz havadan ve karadan anında müdahale etti. Toplamda 2 uçak, 16 helikopter, 83 arazöz, 15 ilk müdehale aracı, 9 dozer ve 508 yangın söndürme ekibimizin yoğun mücadelesiyle aynı gün içerisinde tüm orman yangınları kontrol altına alınarak, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre herhangi bir sabotaj bulgusuna rastlanmazken, mevsimsel etkilerin ön planda olduğu gözlenmektedir. Artan hava sıcaklıkları riski artırıyor, müdahaleyi zorlaştırıyor. Erken müdahale ve ekiplerimizin fedakarca mücadelesine karşın orman kayıpları yaşıyoruz. Yangını önlemek için çevreye saygılı ve daha dikkatli davranmamız gerekiyor" denildi.

Bu günlerde sık sık yaşanan orman yangınlarına dün yenisi eklendi.



OGM'nin son 10 yıllık istatistiklerine göre yüzde 88'i insan kaynaklı olan orman yangınlarının çoğunlukla, piknik veya kamp ateşi, sigara izmariti, çoban ateşi ve anız ateşi gibi nedenlerle çıktığı bildirildi.

GÜNDEM Çanakkale'de orman yangını çıktı