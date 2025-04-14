1958 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Nurcan Hokna, 1980 yılında TRT ailesine spiker olarak katıldı. Yıllar boyunca “TRT Radyo 1”, “TRT FM”, “TRT Nağme”, “TRT Kent Radyo” ve TRT ekranlarında sayısız programda spikerlik ve sunuculuk yaptı. Etkileyici diksiyonu, güçlü hitabeti ve zarif duruşuyla hem meslektaşlarının hem de izleyicilerin hafızasında derin izler bıraktı.

Yalnızca bir spiker değil, aynı zamanda bir eğitmendi. Diksiyon, beden dili, hitabet ve mülakat teknikleri konularında sayısız öğrenci yetiştirdi; Türkçeyi doğru ve etkili kullanma konusundaki hassasiyetiyle örnek oldu. Bu çabaları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldığı çok sayıda ödülle takdir edildi.