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Emekli TRT spikeri Nurcan Hokna hayatını kaybetti

Emekli TRT spikeri Nurcan Hokna hayatını kaybetti

20:3514/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Vefat eden eski TRT spikeri Nurcan Hokna.
Vefat eden eski TRT spikeri Nurcan Hokna.

TRT’nin eski spikerlerinden Nurcan Hokna, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, 15 Nisan Salı günü öğle namazının ardından Ankara’daki Sincan Cimşit Mezarlığı Camii’nde kılınacak Hokna, aynı mezarlığa defnedilecek.

TRT’nin unutulmaz seslerinden, ekranların zarif ve güven veren yüzü Nurcan Hokna hayatını kaybetti.

Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Hokna, 15 Nisan Salı günü (Yarın) Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Sincan'dan son yolculuğuna uğurlanacak

Cenaze töreni, öğle namazının ardından Ankara Sincan Cimşit Mezarlığı Camii’nde kılınacak, ardından merhume Hokna’nın naaşı aynı mezarlığa defnedilecek.

Nurcan Hokna kimdir?

1958 yılında İskenderun’da dünyaya gelen Nurcan Hokna, 1980 yılında TRT ailesine spiker olarak katıldı. Yıllar boyunca “TRT Radyo 1”, “TRT FM”, “TRT Nağme”, “TRT Kent Radyo” ve TRT ekranlarında sayısız programda spikerlik ve sunuculuk yaptı. Etkileyici diksiyonu, güçlü hitabeti ve zarif duruşuyla hem meslektaşlarının hem de izleyicilerin hafızasında derin izler bıraktı.

Yalnızca bir spiker değil, aynı zamanda bir eğitmendi. Diksiyon, beden dili, hitabet ve mülakat teknikleri konularında sayısız öğrenci yetiştirdi; Türkçeyi doğru ve etkili kullanma konusundaki hassasiyetiyle örnek oldu. Bu çabaları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldığı çok sayıda ödülle takdir edildi.

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