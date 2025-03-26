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Emine Erdoğan New York'ta 'Sıfır Atık Sergisi'ni ziyaret etti: Geleceğe dair umudumu tazeledi

Emine Erdoğan New York'ta 'Sıfır Atık Sergisi'ni ziyaret etti: Geleceğe dair umudumu tazeledi

13:1826/03/2025, Çarşamba
DHA
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Emine Erdoğan.
Emine Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta, Amerika Maarif Okulu'nun öğrencilerinin hazırladığı 'Sıfır Atık Sergisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde, Amerika Maarif Okulu'nun öğrencilerinin hazırladığı 'Sıfır Atık Sergisi'ni ziyaret etti.



Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkevi'nde, Amerika Maarif Okulu'nun değerli öğrencilerinin hazırladığı Sıfır Atık Sergisi'ni ziyaret ettim. Genç yüreklerin doğaya duyduğu sevgiyi, emeğin sanata dönüşümünü ve sürdürülebilir bir dünya için verdikleri mesajları görmek, geleceğe dair umudumu tazeledi.30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü eserleriyle kutlayan ve Sıfır Atık hareketine sahip çıkan çocuklarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.


#Emine Erdoğan
#New York
#Sıfır Atık Sergisi

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