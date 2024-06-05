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Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı: Çevre dostu bir yaşam kültürüyle dünyamızı kurtarabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, 'Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi' hareketlerinin ulaştığı üstün başarının, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

11:05 - 5/06/2024 Wednesday
Güncelleme: 11:09 - 5/06/2024 Wednesday
AA
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, medeniyet tarihinin emsalsiz ve sürdürülebilir bir çevre mirası sunduğunu dile getirdi.



Sonraki nesillere çöp dağları bırakmamak için bu mirası koruyup yaşatmakla mükellef olunduğuna dikkati çeken Erdoğan
, "Durduğumuz yol ayrımında, doğanın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde. Günlük yaşantımızı çevre dostu bir yaşam kültürüyle sürdürerek, ortak evimizi kurtarabiliriz"
ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Zira Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketlerinin ulaştığı üstün başarı, çevre sorunlarında bireysel çabanın önemini tüm dünyaya gösterdi. Sıfır Atık hareketini benimseyen vatandaşlarımızın, bilhassa gençlerimizin gönüllü gayretlerini gördükçe, iklim krizine karşı mücadeleye olan inancım da pekişiyor. Türkiye'nin öncülüğünde, Sıfır Atık hareketiyle başlayan uyanışın, dünyayı bertaraf edemediği atık yükünden tamamen kurtardığımız günlerin habercisi olmasını diliyorum"


Emine Erdoğan 'Sıfır Atık' projesine verilen AKDENİZ-PA ödülünü teslim aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile görüştü. Görüşmede Bakan Özhaseki, 15 Mayıs'ta Portekiz'in Braga şehrinde gerçekleştirilen ödül töreninde Sıfır Atık projesine verilen AKDENİZ-PA ödülünü Emine Erdoğan'a teslim etti. Emine Erdoğan, Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nin (AKDENİZ-PA) Sıfır Atık projesine verdiği ödülün yalnızca bir başarı belgesi olmadığını, ödülü Türkiye'nin çevre bilincine olan derin bağlılığının ve sürdürülebilir gelecek adına attığı kararlı adımlarının bir nişanesi olarak gördüğünü belirterek, "AKDENİZ-PA ödülünü projeyi benimseyen, gönüllü katkılarıyla geliştiren, geleceğe taşıyan tüm doğa dostları adına kabul etmekten mutluluk duydum" dedi.


#Dünya Çevre Günü
#Emine Erdoğan
#sıfır atık
#Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi
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