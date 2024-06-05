Emine Erdoğan'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı: Çevre dostu bir yaşam kültürüyle dünyamızı kurtarabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrika ülkelerinin kanserle mücadelede, teşhis, takip ve tedavide, dünyanın geri kalanının sahip olduğu imkanlara erişebilmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu konuda, uluslararası örgütler kadar, hatta daha fazla, İslam İşbirliği Teşkilatının sorumluluk üstlenmesinin, komşuluğun, kardeşliğin ve ümmet bilincinin bir gereği olduğunu düşünüyorum" dedi.