Emzirmeye dair her şey ebebek Online Emzirme Şenliği’nde konuşuldu

Bir damla anne sütünün bile bebekler için son derece değerli olduğunun bilinciyle hareket eden ebebek, geçtiğimiz sene ilkini düzenlediği Emzirme Şenliği etkinliğini bu yıl pandemi dolayısıyla online platformdan anne adayları ve annelere emzirmenin önemini anlatarak gerçekleştirdi. 3 senedir emzirme özelinde birçok adım atan marka, 3 Ekim Cumartesi günü birbirinden değerli uzmanlarla anne sütü ve emzirme konusunda merak edilenleri konuşarak bebeveynlerle bilgi paylaşımı yaptı.

15 dakikalık aralar ile 4 oturumdan oluşan, Hande Yuvakuran moderatörlüğünde gerçekleşen etkinliğin İlk oturumunda California Cevizi sponsorluğunda ebebek’in Beslenme ve Diyet Uzmanı aynı zamanda da Emzirme Danışmanı Beyza Uyan eşliğinde “Emzirme Döneminde Beslenme ve Süt Artırıcı Öneriler” konuşuldu. İkinci oturumda ise Lansinoh sponsorluğunda Psikolog Maide Çelikarslan ile “Emziren Anne Psikolojisi” konusuna değinildi.

Oturumların sonunda yapılan bilgi yarışmaları ile birçok hediyenin sahibini bulduğu etkinliğin üçüncü oturumunda ise “Anne Sütü Alan Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme” kitabının yazarı, Emzirme Danışmanı Catherine Watson, daha kolay emzirmek için anne-babaların bilmesi gerekenleri paylaştı. Amerika’dan yayına bağlanan Watson, bebeveynler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Prima sponsorluğunda gerçekleşen son oturumumun konuğu ise 0-4 yaş uyku danışmanı Pınar Sibirsky oldu. Sibirsky, yenidoğan emzirme düzeni ve uyku ilişkisini tüm detaylarıyla ebeveynlerle paylaştı.

Markanın “Bir damla bin fayda” mottosundan hareketle düzenlediği Emzirme Şenliği, ailelerin yoğun katılımına sahne oldu.

Emzirme Şenliği’nin açılış konuşmasını yapan ebebek Genel Müdürü Halil Erdoğmuş,

“ebebek olarak, “Bebekoloji” felsefemiz doğrultusunda bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemek ve bebeveynlere bilgi ile dokunmak adına birçok etkinliğe imza atmaya çalışıyor, uzmanlar ile bebeveynleri farklı platformlarda bir araya getirmeye devam ediyoruz! ebebek’in kuruluş hikayesinin başlangıcı olan bebek.com blogumuz, ebebek’ten Bebek Dergimiz, 4 yıldır devam eden sosyal medya canlı yayınlarımız, 5 yıldır sürdürdüğümüz Bebekoloji Buluşmalarımız, emzirme destek hattımız bunlardan sadece birkaçı… Tüm yaptığımız çalışmalarda annelerin en çok üzerinde durduğu konulardan birinin beslenme olduğunu gördük. Hepimizin bildiği üzere; beslenmenin ilk adımı “anne sütü” ile başlıyor. Bir damla anne sütünün bile bebekler için son derece değerli olduğunun bilinci ile anne adayları ve annelere emzirmenin önemini anlatmaya karar verdik. Bu kapsamda geçen sene Ankara’da fiziki olarak gerçekleştirdiğimiz Emzirme Şenliğimizi bu yıl, pandemi sebebiyle online platformda gerçekleştiriyoruz.” dedi.

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Markanın Emzirme Haftası’na özel hazırladığı filme ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

ebebek Hakkında

ebebek, annenin ve bebeğin, doğum öncesinden başlayıp 4 yaşa kadar uzanan süreçteki tüm ihtiyaçlarını; kaliteli ürünler, güler yüzlü kadro, yüksek hizmet standartları, hesaplı fiyatlar, uzman bilgisi ve satış sonrası desteğiyle günün 24 saati karşılayan bir internet sitesi ve mağazalar zinciridir. 2001 yılında e-ticaret sitesi ile başladığı tecrübesini 2003 yılı başında fiziki mağazacılığa taşıyan ebebek; ebebek.com internet satış sitesi ve 53 ildeki 162 mağazasıyla anne-babalara hizmet vermeye devam ediyor.