Engelli bireyler ünlü isimlerle birlikte balık tuttu

Engelsiz Yaşam Vakfı ve Balık Dedektifi Programı iş birliğiyle sosyal sorumluluk etkinliği olarak düzenlenen "Engelsizsiniz" başlıklı balık tutma yarışması Baltalimanı'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf olarak her yıl engelli bireylere yönelik çeşitli organizasyonlar yaptıklarını söyledi.

Kaplakarslan, yarışmada bir engelli bireyin bir ünlü isimle takım oluşturduğunu belirterek, "Bu yarışmada esas amacımız engelli bireylerimizi evlerinden, sıkıldıkları ortamdan alıp buraya getirmekti. Burada da sevdikleriyle beraber birkaç saat de olsa onları rehabilite etmek istedik" dedi.

Engelli bireylere tekerlekli sandalye alındı

Vakfın 6 yıldır faaliyetlerini sürdürdüğünü anımsatan Kaplakarslan, şöyle devam etti:

"Geçen yıl 'Engelsizsiniz Futbol Karşılaşması' etkinliği yapmıştık. Eski milli futbolcular, ünlü sanatçılar ve ampute futbol takımı beraber o gün içinde maçlar yaptılar. Maçların arasında şarkılar söylendi ama bunların hepsinin finalinde sponsorlardan toplanan ücretlerle engelli bireylerin tekerlekli sandalye ve diğer ihtiyaçları karşılandı."

Engelli adayıyız

Etkinliğe katılan şarkıcı Ekin de böyle bir organizasyona destek veren herkese teşekkür ederek, "Her birimiz aslında engelli adayıyız. Engelleri aşmamız için de hep birlikte olmalıyız. Onların engellerini engel olmaktan çıkaracak yollar açmamız lazım" diye konuştu.

Klasik Türk müziği yorumcusu 71 yaşındaki sanatçı Kamuran Akkor da, "Engelsiz Yaşam Vakfı'nın etkinliklerine mümkün olduğunda her zaman katılıyoruz. Bu etkinlik aslında engelli kardeşlerimiz için bir moraldir" ifadelerini kullandı.

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Çılgın Sedat: Allah'ın verdiklerinden utanmadık

"Çılgın Sedat" lakabıyla anılan şarkıcı Sedat Kapurtu ise kendisinin de bir engelli çocuk babası olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Engelsiz Yaşam Vakfı ile her zaman iç içeyiz. Ben de vakfın 2. başkanıyım ama onun haricinde bir birey olarak, insan olarak kardeşlerimin hep yanındayım. Biz engel tanımıyoruz. Hayatımız boyunca da asla tanımayacağız. Çünkü bizim için hayatta hep mücadele var. Allah'ın bize verdiği hiçbir şeyle asla utanmadık. Hep güleceğiz" dedi. Niran Ünsal, Wilma Elmes, Can Nergis, futbolcu Yattara, Hababam Sınıfı oyuncuları, Cem Belevi ve Ömer Güney de etkinliğe katıldı.

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