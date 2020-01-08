Erdoğan'ı ziyaret eden Akalın, Levent ile karşılaştırılınca sert çıktı: Cumhurbaşkanı hepimizin!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz hafta Okan Kurt ve Hande Yener'le çocuk istismarı ve kadına şiddet kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Akalın, gerçekleştirdiği ziyaret sonrası kendisini Haluk Levent ile kıyaslayarak eleştiren bir kullanıcıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
'Saraya Haluk Levent davet edilmeliydi'
Yaptığı ziyaret sonrası bir sosyal medya kullanıcısı Akalın'ı şu sözlerle eleştirdi:
- "Saraya Haluk Levent davet edilmeliydi. Haluk Levent'in yaptığı çalışmalar yetkili bakanlıklar aracılığı ile geliştirilip büyütülmelidir. Binlerce memuru ve milyarlarca bütçesiyle kamunun yapamadığını adam tek başına yapıyor."
'Cumhurbaşkanı hepimizin'
Hakkında yapılan yoruma sinirlenen Demet Akalın ise şu şekilde cevap verdi:
- "Ben çağrılmadım! Bizzat randevu aldım! Cumhurbaşkanı hepimizin! Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz? Artı Haluk Levent'i de ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam! Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım."