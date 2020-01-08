Hayat Erdoğanı ziyaret eden Akalın, Levent ile karşılaştırılınca sert çıktı Cumhurbaşkanı hepimizin
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Erdoğan'ı ziyaret eden Akalın, Levent ile karşılaştırılınca sert çıktı: Cumhurbaşkanı hepimizin!

Erdoğan'ı ziyaret eden Akalın, Levent ile karşılaştırılınca sert çıktı: Cumhurbaşkanı hepimizin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı geçtiğimiz günlerde kabul etmişti. Sanatçılar hazırlayacakları sosyal sorumluluk projesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istemişlerdi. Gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Akalın, kendisini Haluk Levent ile kıyaslayarak eleştiren bir kullanıcıya sosyal medya hesabından tepki göstererek, " Cumhurbaşkanı hepimizin" diyerek sert çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ünlü sanatçı Hande Yener ve Demet Akalın’ı kabul etmişti.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz hafta Okan Kurt ve Hande Yener'le çocuk istismarı ve kadına şiddet kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Akalın, gerçekleştirdiği ziyaret sonrası kendisini Haluk Levent ile kıyaslayarak eleştiren bir kullanıcıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Haluk Levent

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
HAYAT
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

'Saraya Haluk Levent davet edilmeliydi'

Yaptığı ziyaret sonrası bir sosyal medya kullanıcısı Akalın'ı şu sözlerle eleştirdi:

  • "Saraya Haluk Levent davet edilmeliydi. Haluk Levent'in yaptığı çalışmalar yetkili bakanlıklar aracılığı ile geliştirilip büyütülmelidir. Binlerce memuru ve milyarlarca bütçesiyle kamunun yapamadığını adam tek başına yapıyor."

Erdoğan'dan FETÖ sloganına tepki: Sanatçı dalkavukluk etmez
GÜNDEM
Erdoğan'dan FETÖ sloganına tepki: Sanatçı dalkavukluk etmez

'Cumhurbaşkanı hepimizin'

Hakkında yapılan yoruma sinirlenen Demet Akalın ise şu şekilde cevap verdi:

  • "Ben çağrılmadım! Bizzat randevu aldım! Cumhurbaşkanı hepimizin! Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz? Artı Haluk Levent'i de ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam! Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım."

Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü
OYNAT 01:54
Sanatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü
Giresun'a hareketinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da burada hazır bulundu. Aralarında Orhan Gencebay Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu, Ahmet Özhan, Polat Yağcı, Mehmet Akbay gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yaptı.


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