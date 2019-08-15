Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğandan Demet Akalına teşekkür telefonu
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​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyoluna övgüler yağdıran Demet Akalın'ı arayarak paylaşımı için teşekkür etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Demet Akalın-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Demet Akalın-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etti.

Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti.

ERDOĞAN'LA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Her anını Instagram hesabından paylaşan Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.

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