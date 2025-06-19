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Eskişehirli vatandaş arabasının arkasına Narin'in fotoğrafını yapıştırdı

Eskişehirli vatandaş arabasının arkasına Narin'in fotoğrafını yapıştırdı

10:1719/06/2025, Perşembe
IHA
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Ailesinin 21 Ağustos 2024'te kayıp ihbarında bulunduğu Narin hayatını kaybetti.
Ailesinin 21 Ağustos 2024'te kayıp ihbarında bulunduğu Narin hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ın fotoğrafı, Eskişehir'de bir aracın arkasında görenleri duygulandırdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal kesimde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğnuştu. Narin'in öldürülmesi ile ilgili aileden çok sayıda kişi yargılanıp tutuklanmıştı. Aradan geçen zamana rağmen Eskişehir'de bulunan duyarlı bir vatandaşın aracının arkasına Narin'in fotoğraflarını yapıştırdığı görüldü.


Yaşanan olayı unutturmak istemeyen sürücü Eskişehir'de gezdiği yerlerde vatandaşların dikkatini çekiyor. Diyarbakır'dan yaklaşık bin 200 kilometre uzaklıkta olan Eskişehir'de bu fotoğraf gören vatandaşlar ise duygusal anlar yaşıyor.




#narin güran
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