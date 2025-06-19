Eskişehirli vatandaş arabasının arkasına Narin'in fotoğrafını yapıştırdı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kırsal kesimde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğnuştu. Narin'in öldürülmesi ile ilgili aileden çok sayıda kişi yargılanıp tutuklanmıştı. Aradan geçen zamana rağmen Eskişehir'de bulunan duyarlı bir vatandaşın aracının arkasına Narin'in fotoğraflarını yapıştırdığı görüldü.