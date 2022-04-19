'Evim yok' diyen Elon Musk için Haluk Levent'ten esprili yardım çağrısı: Haydi Ahbap!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olmasına rağmen zaman zaman ilginç açıklamalarda bulunuyor.

Tutumluluğuyla bilinen Elon Musk, bu kez TED konferans başkanı Chris Anderson'la yaptığı röportajıyla dikkatleri üzerine topladı.

"Evim yok, arkadaşlarımda kalıyorum"

Röportajda özel hayatına değinen Musk, kendine ait bir evinin olmadığını söyleyerek "Arkadaşlarımın boş odalarında konaklıyorum." dedi.

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"Tek istisnam uçak"

Zamandan tasarruf etmek için uçak kullandığını da belirten Musk, "Kişisel tüketime yılda milyarlarca dolar harcıyor olsaydım elbette bu çok sorun yaratırdı. Ama böyle bir durum yok, tek istisnam uçak." ifadesini kullandı.

Tatil yapmayı da tercih etmediğini söyleyen Musk, kişisel ihtiyaçlarına çok fazla harcama yapmadığını vurguladı.

"Haydi Ahbap, arkadaşımıza ev bulalım"

Musk'ın bu sözleri sosyal medyada gündem olurken, AHBAP Derneği Başkanı olan Haluk Levent ise esprili bir paylaşım yaptı.

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Sanatçı yönü kadar sosyal yardımlarıyla da bilenen Levent, Musk'ın açıklamasına dair bir haberi alıntılayarak, "Haydi Ahbap! Arkadaşımıza ev bulalım. @ahbap_dallas" ifadelerine yer verdi.

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