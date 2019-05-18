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Hayat Evinden çıkamayan hastanın ayağına kuaför gönderiliyor
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AKTÜEL

Evinden çıkamayan hastanın ayağına kuaför gönderiliyor

Erzurum'un Aziziye Belediyesinin yürüttüğü "Gönülden Gönüle Aziziye" projesi kapsamında, ilçedeki engelli, hasta ve yaşlı bireylerin evlerine giden 2 kuaför, bu kişilere ücretsiz hizmet veriyor.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Belediyenin Çalışma, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce ilçedeki merkez mahallelerinde yaşamına devam eden ve kuaföre gitmekte zorluk yaşayan yaşlı, engelli ve hastalar amacıyla proje başlatıldı.

Belediyenin Beyaz Masa, WhatsApp İhbar Hattı ve çeşitli iletişim kanallarına gelen başvuruların değerlendirildiği projede, iki usta kuaför evlerine gittikleri söz konusu vatandaşlara ücretsiz saç ve sakal tıraşı yapıyor.

Hasta ve yaşlı bireylerin rahatlığı ön planda

Proje kapsamında engelli, hasta ve yaşlı bireylerin rahatlığı ön planda tutuluyor. Kuaförler bu kişileri ayda iki defa evlerinde tıraş ediyor.

Engelli, hasta ve yaşlı bireylerin yanı sıra ailelerinin de memnun olduğu projeyle, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından ilçedeki 69 kırsal yerleşim yerindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara da benzer hizmet verilmesi amaçlanıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talepler doğrultusunda söz konusu vatandaşlara kuaför hizmeti verdiklerini anlattı.

Projenin amacının evlerinden çıkamayan ve maddi imkanı yetersiz vatandaşlara yardım edilmesinin olduğunu belirten Orhan, "Sahadaki belediyecilik çalışmalarımız sırasında bu hizmetin eksikliğinin yaşandığını gördük. Ekibimizle bir ön çalışma yaparak bu projeyi hayata geçirdik. Aziziye Belediyesi olarak her türlü sosyal hayatı zenginleştiren ve bu anlamda katkı sunan projesinin arkasındayız" dedi.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nihat Pesen ise birtakım çalışmaların ardından başladıkları projeyle yaşlı, engelli ya da hastalara ulaşarak ve istekleri doğrultusunda onlara hizmet ettiklerini söyledi.

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Projeyi genişletecekler

Birçok ailenin projeyi kabul edip memnuniyetle karşıladığını ifade eden Pesen, "Engelli, hasta ve yaşlı bireylerin çeşitli nedenlerle evlerinden çıkarak kuaföre gitmesi sorun oluyordu. Belediye olarak bu hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Vatandaşlarımızı tespit ettikten sonra hizmeti kabul eden bireyleri değerlendiriyoruz ve ilgili arkadaşlar vatandaşlarımızla irtibata geçerek 15 günde bir saç ve sakal tıraşlarını evlerinde yapıyor" diye konuştu.

Pesen, projeden dolayı hizmet yapılan vatandaşların mutlu olduğunu ifade ederek, projeyi daha da genişletip kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılacaklarını sözlerine ekledi.

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Akdeniz Üniversitesi’nde çalıştığını hatırlatan Acar, hafta içini çalışarak, hafta sonunu ise kendine vakit ayırarak değerlendirdiğini anlattı. Acar, “Hafta içi çalışıyorum. Hafta sonlarında ise tarihi ve turistik yerlere gidiyorum. Parka gidiyorum, gazete okuyorum. Bazen de akrabalarımın yanına gidiyorum. Aynı zamanda bana yüzü bağışlayan aile ile de telefonla görüşüyorum. Onunla bağımı koparmadım. Her ne kadar evleri uzak olsa da, telefonla görüşüyorum” şeklinde konuştu.
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Sağlık problemlerini geride bıraktığının altını çizen Acar, en büyük hayalinin ise evlenip bir yuva kurmak olduğunu söyledi. Bu mutluluğu uzun zamandır yaşamanın hayalini kurduğunu vurgulayan Uğur Acar, sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra hayatımda istediğim şey evlilik. Bunun dışında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak istiyorum. Daha önceki hayatımda çocukların benden kaçtığı zamanları hatırlıyorum. Bu nedenden dolayı çocuk sahibi olmanın pek de hayalini kuramamıştım. Nakilden sonra ise ilk düşündüğüm şey sağlığıma kavuşmaktı. Sonrasında her şeyi düzene koymaya başladım. Şimdilerde sağlığım da yerinde, güzel bir işim de var. Zamana bıraktığım tek şey, mutlu olabileceğim kişiyi bulup evlenmek. Çocuklar artık benden kaçmıyor, korkmuyorlar. Bunu da gördüm ve gerçekten çok mutluyum, Allah’tan başka ne isteyebilirim ki.”
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Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın son hali: Görenler şaşkın
Antalya'da 7 yıl önce Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Acar "Her gün sabah yüzümü yıkarken aynaya bakıp şükrediyorum. Yeni yüzüm yeni hayatım oldu, hayallerim gerçekleşti. 7 yıl rüya gibi geçti" dedi.


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