Evini yakıp eşini ve çocuklarını öldüren itfaiyecinin kız arkadaşı kan donduran ifade: 'Seni uykunda öldürürüm'

Aydın'da Turgay G. isimli itfaiye erinin, evini kundaklayıp eşi ile iki evladını hayattan kopardığı yangında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.









İTFAİYE ERİ TUTUKLANDI, KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

İtfaiye eri Turgay G., yangınla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.





Polis, derinleştirilen soruşturmada olayla ilişkili olabileceği şüphesiyle Turgay G.'nin nişanlısı olduğu belirtilen hemşire F.T.'yi de gözaltına almıştı.

YANGINDAN KISA SÜRE ÖNCE EVE GİRİP ÇIKMIŞ

Yangına ilişkin sürdürülen soruşturmada, güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren T.G.'nin, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit edilmişti.





ETER İDDİASINI GÜÇLENDİREN KULAKLIK TESPİTİ

Turgay G.'nin eşi ile çocukların uyuması için eter kullandığı öne sürülmüştü. Savcılık, yangında ölen Fatma G.'nin kulağında kulaklık olduğunu tespit etmiş, rahat uyku halinin de eter iddiasını güçlendirdiği tespitini yapmıştı.





Cinayet iddialarını güçlendiren bir başka gelişme ise Turgay G.'nin F.T. ile bu olaydan sonra nişanlanması.

İTFAİYECİNİN NİŞANLISININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatma G. ile çocuklarının kesim ölüm sebebi için otopsi raporu beklenirken, olayla ilişkili olabileceği iddiasıyla gözaltına alınan Turgay G.'nin nişanlısı F.T.'nin ifadesi ortaya çıktı.





PROGRAM ELE VERDİ

İddiaya göre, Turgay G.'nin hemşire olan kız arkadaşı F.T., itfaiye erinin evli olduğunu ilişkilerinin başında bilmiyordu.





Takvim gazetesinin haberine göre; F.T., numara sorgulama programında Turgay G.'nin numarasını arattığında bir kişinin itfaiyeciyi, "Turgay Enişte" diye kaydettiğini gördü.





F.T., Turgay G.'nin evli olduğunu böyle öğrendi.





"BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞUNU ANLATTI"

F.T., emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.





Yangında yaşamını yitirenleri tanımadığını söyleyen F.T., "Boşanma aşamasında olduğunu anlattı. Bu duruma inandığım için ilişkime devam ettim" dedi.





"SENİ UYKUNDA ÖLDÜRÜRÜM"

Turgay G. ile ilişkisi nedeniyle geçmiş zamanda bir kavga yaşadıklarını anlatan F.T., kendisinin de tehdit edildiğini söyledi.





F.T. şunları söyledi: