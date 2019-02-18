Hayat Fazıl Sayın hediyesiyle yarışmalara hazırlanıyor
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Fazıl Say'ın hediyesiyle yarışmalara hazırlanıyor

Elde ettiği başarılarla "piyanonun çocuk yeteneği" olarak nitelendirilen 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın hediye ettiği enstrümanla uluslararası yarışmalar için çalışmalarını sürdürecek. Arya Su Gülenç, "Böyle dünyaca ünlü sanatçımızın piyanosuyla çalışmak başka bir duygu. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Arya Su Gülenç
Arya Su Gülenç

Piyanodaki başarılı performansıyla adından söz ettiren 9 yaşındaki Arya Su Gülenç, uluslararası yarışmalara, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın hediye ettiği enstrümanla hazırlanacak.

Bursa'da Mithatpaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Arya Su Gülenç, New York'taki ABD merkezli Crescendo Uluslararası Müzik Yarışması'nda piyanoda kendi yaş grubunda tam puanla birinci oldu.

"Piyanonun çocuk yeteneği" olarak nitelendirilen Gülenç, birçok ülkeden katılımcının bulunduğu dünyaca ünlü Carnegie Hall'da 10 Şubat'ta konser verdi ve ödülünü aldı.

ÇEV Sanat'ta Fazıl Say, Bülent Evcil, Cihat Aşkın ve İbrahim Yazıcı gibi dünyaca ünlü sanatçıların belirlediği çocuklardan oluşan ''Genç Yetenekler Projesi"nde yer alan Gülenç, son iki yıldır da uluslararası müzik yarışmalarında Almanya, Rusya, İtalya, Bulgaristan ve ABD'de konserler verdi.

Her yarışmadan dereceyle dönüyor

Neredeyse katıldığı her uluslararası yarışmadan dereceyle dönen Arya Su Gülenç, bundan sonraki süreçte yarışmalara hazırlığını Fazıl Say'ın hediye ettiği piyanosuyla yapacak.

Piyano tuşlarına dokununca heyecanım geçti

Arya Su Gülenç de Carnegie Hall'da verdiği konserde çok heyecanlandığını belirtti.

Özellikle kuliste inanılmaz duygular yaşadığını dile getiren Arya, "Sahneye çıktığımda piyano tuşlarına dokununca heyecanım geçti. Çaldığım parçaya odaklanıp, hayaller kurdum" dedi.

Ailesinin ve insanların kendisine çok destek olduğunu ifade eden Gülenç, "Ben ÇEV Sanat'a dahil olduktan sonra Fazıl amca, piyanom olmadığını öğrendi. Bunun üzerine kendine ait bir piyanoyu yolladı. Bu piyanoyla çalmak beni mutlu ediyor. Çünkü böyle dünyaca ünlü sanatçımızın piyanosuyla çalışmak başka bir duygu. Ona çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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