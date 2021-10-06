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Felaket kapıda: Yaklaşan su krizine karşı uyanmamız gerekiyor

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), nüfus artışı ve azalan su kaynakları nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının beklendiği uyarısında bulundu. WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas "Yaklaşan su krizine karşı uyanmamız gerekiyor. Dünyadaki su kaynaklarının yönetimi ve iklim politikalarının geliştirilmesi için acil eylem planına ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Felaket kapıda: Yaklaşan su krizine karşı uyanmamız gerekiyor
Dünya Meteoroloji Örgütü su sıkıntısı çekenlerin sayısının artacağını açıkladı.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, örgütün iklim değişikliğiyle ilgili açıkladığı yeni rapora ilişkin BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi suyla ilgili tehlikelerin arttığını vurgulayan Taalas, "Artan sıcaklıklar, küresel ve bölgesel yağış değişiklikleriyle sonuçlanıyor. Bu durum da yağış biçimlerinde ve tarım mevsimlerinde kaymalara yol açarak gıda güvenliği, insan sağlığı ve refahı üzerinde büyük bir etki oluşturuyor." dedi.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas açıklama yaptı.
AA
WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas açıklama yaptı.

Taalas, dünyadaki su kaynaklarının yönetimi ve iklim politikalarının geliştirilmesi için acil eylem planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Geçen yıl su kaynaklı felaketlerin devam ettiğini anımsatan Taalas, "Asya genelinde aşırı yağışlar, Japonya, Çin, Endonezya, Nepal, Pakistan ve Hindistan'da büyük sellere neden oldu. Milyonlarca insan yerinden edildi ve yüzlerce kişi öldü." dedi.

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Yaklaşan "su krizi" uyarısı

Taalas, sel felaketlerinin sadece gelişmekte olan ülkelerde görülmediğine dikkati çekerek "Avrupa'daki feci sel yüzlerce ölüme ve yaygın hasara yol açtı." şeklinde konuştu.

  • Nüfus artışı ve azalan su kaynakları nedeniyle dünya genelinde su sıkıntısı çeken insan sayısının artmasının beklendiği uyarısı yapan Taalas, "Yaklaşan su krizine karşı uyanmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

2021 Nobel Fizik Ödülü'nün bir yarısının Japon meteorolog ve klimatolog Syukuro Manabe ile Alman oşinograf ve iklim modelleyicisi Klaus Hasselmann'a, diğer yarısının da İtalyan teorik fizikçi ‪Giorgio Parisi'ye layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Taalas, bu ödülün iklim değişikliği alanında çalışan bilim insanlarına verilmesinin çok değerli olduğunu vurguladı.

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