Film festivali bu yıl konteynerde

11. Antakya Uluslararası Film Festivali bu yıl bölgedeki konteyner kentte yapılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Ansam Kültür Derneği organizasyonuyla gerçekleşecek festival, 13-19 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Depremlerde büyük yara alan Antakya’daki konteyner kentlerde yapılacak festivalde, ünlü isimler de depremzede vatandaşlarla buluşacak.

FESTİVAL ŞİFA NİYETİNE OLACAK

Festival Koordinatörü Atakan Metin, “Sanatın iyileştirici gücünü kullanarak hem festivali sürdürmek hem de Antakya’da yaşayan halkın bir nebze de olsa psikolojik olarak rahatlamalarını istiyoruz. Burada yaşayan insanların felaket ve enkaz dışında güzel şeyler düşünüp görmelerini sağlamak istiyoruz” dedi. Metin, “Antakya 11’inci Uluslararası Film festivali bu sene çok özel bir festival olacak. Sinema sektörü sonuçta bizim işimiz ama bu sene depremden dolayı özel ve yoğun bir yıl olacak. Biraz da şifa niyetine olacak. Festivali bu yıl da yapma kararını depremden sonra aldık. Antakya’da taş taş üstünde kalmadığı için biraz tereddüt yaşadık. Festival başkanımız Mehmet Oflazoğlu, herkes gibi sorunlar yaşadı, yakınlarını kaybetti. Ama bizler bu kötü olaylardan kendimize dersler çıkararak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Metin, şunları söyledi: “Konteyner kentlerde gösterimlerimiz olacak. Işıkçısından, sesçisine, bize destek veren herkesten gönüllü katkılarını bekliyoruz. Profesyonel destek, lojistik ve tabii ki finans olmak zorunda.”

BAŞVURU SAYISI NORMALİN 3 KATI

Festivalin herhangi bir siyasi ve ideolojik düşünceye dayanmadığını vurgulayan Atakan Metin, şunları söyledi: “Bizler sanat konuşmak istiyoruz. 2013’ten bu yana yapıyoruz bu festivali. Normalde 80-90 adet başvurumuz olurken bu sene muazzam bir takdir gördük ve şu ana kadar 385 başvuru aldık. Yurt içi başvurular

1 Eylül’e kadar devam ediyor. Sanat, bilim ve medya alanından pek çok ünlü isim de festivale destek olmak amacıyla festival ekibine videolar gönderdi. Dünyaca ünlü Hollywood aktörlerinin de fiziki ya da video yoluyla festivale katılması bekleniyor. Türkiye’de ilk kez yerli ve milli arp üreten ve onu tüm dünyaya tanıtan Zeynep Öykü bir konser verecek. Çocuklara yönelik gösteriler olacak yine başka konserlerin yapılması da gündemde. Antakya’nın yeniden ayağa kalkması için küllerinden doğması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”







