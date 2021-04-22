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Hayat Filyasyon ekibinde görevli sağlıkçıya hakaret eden vatandaş 9 bin lira cezaya çarptırıldı
AKTÜEL

Filyasyon ekibinde görevli sağlıkçıya hakaret eden vatandaş 9 bin lira cezaya çarptırıldı

Filyasyon ekibinde görevli sağlıkçıya hakaret eden vatandaş 9 bin lira cezaya çarptırıldı

Kayseri'de, temaslı olduğu için karantinaya alınacağını söyleyen filyasyon ekibinde görevli sağlık memuru Ömer Y.'ye hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanan A.S., 9 bin 100 TL para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Filyasyon ekibinde görevli sağlıkçıya hakaret eden vatandaş 9 bin lira cezaya çarptırıldı
Filyasyon ekibi

Kayseri'de filyasyon ekibi, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan anne ve babası ile temaslı A.S.'nin karantinaya alınacağını söyledi. Buna karşı çıkan A.S., filyasyon ekibinde görevli sağlık memuru Ömer Y.'ye küfür ve hakaret etti. Şikayet üzerine A.S. hakkında 'kamu görevlisine hakaret' suçundan dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık A.S. katılmazken, müşteki Ömer Y. ile şikayetçi Sağlık Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Ömer Y., "Karantinaya alınacağını söyledim. Bana küfretmeye ve üzerime yürümeye başladı. Farklı meslek gruplarını karantinaya aldık ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Şikayetçiyim" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık A.S.'ye, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan 455 adli gün karşılığı 9 bin 100 TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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