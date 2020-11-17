​Fiyatı Ferrari'yi solladı: 14 milyona satılan güvercinin bir özelliği var

New Kim, adlı posta güvercini güvenlik nedeniyle gizli bir yerde tutuluyor.

Belçika'da bir posta güvercini açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. Güvercin 1.5 milyon euro karşılığında (Yaklaşık 14 milyon 480 bin TL) satıldı.

Brugge yakınlarındaki bir kasabada, 79 yaşındaki bir güvercin yetiştiricisi, sağlık sorunları nedeniyle 400'den fazla güvercini satılığa çıkardı.

İnternet üzerinden yapılan açık artırmada "New Kim" adlı posta güvercini 1 milyon 500 bin euro karşılığında bir Çinli tarafından satın alındı.

Bu, şu ana kadar Avrupa'da bir güvercine verilen en yüksek fiyat olarak kayıtlara geçti.

Yerel basına göre güvercini özel kılan, iyi bir yön duygusu ve iyi bir damızlık olması. Güvercin çalınma tehlikesine karşı gizli bir yerde tutuluyor.