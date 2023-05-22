Fütüvvet ruhu Japon sanatında

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Kelimeler dünyamızı nasıl renklendirir?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Ülker, 'Bu imla adamı D'li eder diyerek başladığı yazısında, Konuştuğumuz dil algılarımızı etkiler mi? Dil ile düşünüş tarzlarımız arasında anlamlı bir bağlantı var mı? Kavramlar düşünüş şekillerimizi nasıl etkiler? Bir dildeki bütün kavramlar diğer bütün dillerde ifade edilebilir mi? Toplumların dilleriyle kültürleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Peki, bir dilin karmaşıklığını, yabancı birinin o dili öğrenmek için çektiği zorluk olarak tanımlayabilir miyiz? sorularına cevap verdi.