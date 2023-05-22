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Fütüvvet ruhu Japon sanatında

Japon manga sanatçısı ve akademisyen Dr. Naoki Kayyım Yamamoto’nun “Fütüvvet Ruhu ve Japon Sanatı” sergisi Bahariye Mevlevihanesi’nde açıldı.

Kültür Sanat Servisi
04:00 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dr. Naoki Kayyım Yamamoto’nun “Fütüvvet Ruhu ve Japon Sanatı” sergisi Bahariye Mevlevihanesi’nde açıldı.

Dr. Naoki Kayyım Yamamoto’nun “Fütüvvet Ruhu ve Japon Sanatı” sergisi Bahariye Mevlevihanesi’nde açıldı.

Tüm dünyada yükselişte olan Japon manga sanatı, bu sefer tasavvuf kültürüne odaklandı. Japon manga sanatçısı ve akademisyen Dr. Naoki Kayyım Yamamoto’nun “Fütüvvet Ruhu ve Japon Sanatı” sergisi Bahariye Mevlevihanesi’nde açıldı. Bugün ve yarın gezilebilecek olan sergide, Yamamoto’nun tasavvuf kültürünü manga sanatı üzerinden yorumladığı eserler yer alıyor. Sergi açılışında konuşan Yamamoto, İslam kültürünün Anadolu’daki yolculuğunun Doğu sanatlarıyla benzerlikleri olduğunu söyledi.

İSLAM MANEVİYATINI ANLATMAK İSTEDİM

Modern dünyada kurgusal karakterler üzerinden özün anlatıldığını vurgulayan Yamamoto, sembollerin kitlelerin öğrenmesini kolaylaştırdığını ekleyerek şunları aktardı: “Manga ve anime, Japon gençlerin çok büyük ilgi gösterdiği bir alan. Özellikle Japonya’da yaşayan gayrimüslimlere İslam maneviyatını tanıtmak için böyle bir şeye ihtiyacım olduğunu düşündüm. Japonya’da belki önümüzdeki 50 senede Japon-İslam kültürü oluşturabilirim diye yola çıktım. Araştırmalarımı yaparken kültürlerin birbirlerinden çokça etkilendiğini gördüm.”

Açılışta konuşma yapan İnsicam Dergisi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Bolayır ise böyle kültürel bir faaliyeti gerçekleştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Kültürün en önemli dinamiklerinden birisi gelenektir. Kültürümüzün altyapısını oluşturan bir diğer önemli unsur ise dindir. Bizim de Japon toplumuyla din üzerinden kurduğumuz bu ilişkiyi çok kıymetli buluyorum. Naoki hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.



#Manga Sanatı
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#İnsicam Dergisi
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