Hayat Gamze Özçelik Tanzanyalı çocukların yüzünü güldürdü Paylaşımıyla gönülleri fethetti
KÜLTÜR SANAT

Gamze Özçelik Tanzanyalı çocukların yüzünü güldürdü: Paylaşımıyla gönülleri fethetti

Kurucusu olduğu "Umuda Koşanlar Derneği" ekibiyle dünyanın bir çok ülkesindeki insanlara yardım ulaştıran Gamze Özçelik'in son adresi Tanzanya oldu. Özçelik, hem çocuklarla eğlendiği anları hem de yardım sırasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Gamze Özçelik'in yürekleri ısıtan videosuna beğeni ve yorum yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gamze Özçelik Tanzanyalı çocukların yüzünü güldürdü: Paylaşımıyla gönülleri fethetti
Gamze Özçelik

Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ekibiyle birlikte Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’ya gitti. “Yetim Yardımları 2021” kampanyası kapsamında gittiği bölgedeki ailelere yardımlar ulaştıran Özçelik, çocuklarla da keyiflice vakit geçirdi.

Yardımlarla bizzat ilgilenen Gamze Özçelik, küçük çocukların oyun isteğini de karşılıksız bırakmadı. Özçelik, sık sık kendisine sarılan miniklerle keyifli vakit geçirdi.

“İŞTE BİZİM LOVE STORY”

Dernek tarafından hazırlanan paketleri ihtiyaç sahiplerine teslim eden Özçelik, bu anları sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

Paylaşımına “İşte bizim Love Story (Aşk hikayesi)” notunu düşen Özçelik’in gönderisi, yüz binlerce beğeni ve yorum aldı.

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