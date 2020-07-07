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Hayat Gamze Özçelikten dikkat çeken paylaşım Çeşme ve Bodrum yerine tatil için Rizeyi tercih etti
AKTÜEL

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım: Çeşme ve Bodrum yerine tatil için Rize'yi tercih etti

Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken hayatını bir anda değiştiren Gamze Özçelik yeni hayatı ile takdir topluyor. Kurduğu dernek ile yardıma muhtaç insanlara yardımlarda bulunan Özçelik, rotasını gözde tatil beldeleri yerine Rize’ye çevirdi.

Haber Merkezi İHA
Gamze Özçelik yeni hayatı ile takdir topluyor.
Gamze Özçelik yeni hayatı ile takdir topluyor.

Umuda Koşanlar Derneği’nin kurucusu Gamze Özçelik Afrika’da açtıkları su kuyuları ile dikkat çekti. Rize’de bahçeleri gezerken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özçelik, “Çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım” dedi.

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Yine ‘buraya çok güzel ev olur’ diye işaret ediyorumdur. 🏡 Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım. Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye’de çadır kentler yapma fırsatı bulduk. Şu an devam eden mescid inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var. Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence... @umudakosanlar #UmudaKosanlar #Rize #YurtiçiOrganizasyonları . 📷: @mesyetulleylll

Zeynep Gamze 🇹🇷 (@gamzeozcelikk)'in paylaştığı bir gönderi ()

Özçelik çok konuşulacak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Yine ‘buraya çok güzel ev olur’ diye işaret ediyorumdur. Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.

Allah nasip etti Umuda Koşanlar Derneği olarak Afrika ve Arakan mülteci kamplarında evler, Suriye’de çadır kentler yapma fırsatı bulduk. Şu an devam eden mescit inşaatlarımız, çalışması tamamlanmış inşaata geçilmek üzere olan okul, yetimhane, sağlık ocağı projelerimiz var. Bu kadar yalnızlığa itildiğimiz ve güvenmeyi unuttuğumuz bu zamanda, insanın ailem dediği canlarla bir çatısının olması, birbirine yoldaş olabilmesi, hayatı iyisi ve kötüsüyle paylaşabilmesi kadar güzel çok az şey var bence...”

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Gamze Özçelik'in açtırdığı su kuyusunun görüntüleri ilk kez yayınlandı
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