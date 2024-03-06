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Hayat

Geçen yıldan kalma hurmalara dikkat! Tazesi ile bayatı nasıl ayırt edilir? İşte püf noktası

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hurma alışverişleri de artmaya başladı. Esnaf, vatandaşı taze hurma alma konusunda uyardı. Diyabet hastaları için de özel bir çeşit hurma tavsiyesinde bulundu. Peki, "Hurma alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler neler? Hurma fiyatları ne kadar? Şeker hastaları hangi hurmayı yemeli? İşte detayları...

15:24 - 6/03/2024 Çarşamba
IHA
İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, özellikle bu dönemde talep görüyor.
İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, özellikle bu dönemde talep görüyor.

Esnaf ilerleyen günlerde yoğunluğun daha da artmasını bekliyor. Ancak esnaf, taze hurma konusunda vatandaşları uyarıyor.


Geçen yıldan kalan hurmaların satılabilme ihtimaline dikkat çeken esnaf, taze ürünlerin
daha canlı renklerde
olduğunu vurguluyor. Ayrıca, farklı ülkelerde yetiştirilen hurmaların yüksek besin değerine sahip olmaları,
diyabet hastaları için dikkatli tüketilmeleri
gerektiği uyarısını yaptı.

'Diyabet hastalarına özel diyet hurmaları tavsiyesi'

Eskişehir'de uzun yıllardır esnaflık yapan Recai Polat, diyabet hastalarına özel bir öneride bulundu Şeker oranı daha düşük olan diyet hurmalarını tercih etmelerini öneren Polat, “Vatandaşların Ramazan alışverişi başladı. Hurmalara olan talep artıyor. Fakat hurmaların fiyatları çok değişkenlik gösteriyor. Besin değerleri birbirine yakın olsa da, şeker oranı yüksek olduğu için diyabet hastalarının dikkatli olmaları gerekiyor. İran hurmaları, sarı renkte ve diğerlerine göre şeker oranı daha düşük olanlar. Biz bunlara diyet hurma diyoruz” diyor.


'Taze hurmanın önemi ve seçimi'

Recai Polat,
taze ve beklemiş hurma arasındaki farkları
da vurguluyor ve vatandaşları Ramazan ayından önce alışveriş yapmaları konusunda uyarıyor.

Tadına bakın

Taze hurmaların
daha canlı renklere
sahip olduğunu belirten Polat,
"Geçen seneden kalan hurmaları tercih etmemeye özen gösterin. Taze ürünlerin renkleri daha canlıdır. Eski hurmaların renkleri ise daha mat olabilir. Ramazan öncesi alışveriş yapıp tadına bakmak daha sağlıklı bir seçim olacaktır”
ifadelerini kullanıyor.

Fiyat olarak en uygunu hangisi?

Fiyatlar konusunda da bilgi veren Polat,
İran ve Medine hurmalarının en uygun seçenek
olduğunu belirtiyor ve fiyatlarının
180 lira
civarında olduğunu söyledi.
Medine hurmalarının ise 400 ile 500 lira
arasında değiştiğini,
en iri ve etli olan Kudüs hurmalarının ise 280 ila 300 lira
arasında değiştiğini dile getirdi.


#Hurma
#Ramazan
#Sağlık
1 saat önce
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