Bir Ramazan-ı Şerif Klasiği: Yardım Paketleri

Müslümanlar ihtiyaç sahiplerin gereksinimlerini 'Ramazan kolisi' hazırlayarak onları maddi olarak, kendilerini manevi olarak mutlu ediyor. Çay, makarna, pirinç, un ve yağdan oluşan temel gıdaların yanında bütçeye göre bu temel gıdalar genişletilebilir. Peki, Ramazan'da erzak kutusunun içine neler konur, nasıl hazırlanır?

RAMAZAN YARDIM KOLİSİNE KOYULABİLECEK ÜRÜNLER

Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için hazırlanan erzak kolisinde olması gereken malzemeler ve gıda ürünlerinin listesi...

Ayçiçek Yağı

Pirinç

Bulgur

Mercimek

Fasulye

Nohut

Çay

Küp Şeker

Toz Şeker

Salça

Arpa Şehriye

Makarna

İrmik

Zeytin

Hazır Mercimek Çorbası

Hazır Şehriyeli Tavuk Çorbası

Toz Puding

Çikolata kreması/bal

Reçel

Türk Kahvesi

Un

Tuz

Helva

Koliye, isteğe göre daha fazla ya da daha az malzeme koyabilirsiniz.

Kuru bakliyat en uygun temel gıda ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Besin değeri yüksek olduğundan ve karbonhidrat içerdiğinden dolayı hem sağlıklı hem de doyurucu bir etkiye sahiptir. Birçok yemeğe ve çorbaya ilave edilebilmektedir. Bundan dolayı Ramazan kolilerinin demirbaşı olmaktadırlar. Makarnalar da en çok sevilen ve fazla tüketilen gıdalar arasında yer almaktadır.

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Şeker ve çay öncelikli gıda ürünlerinin arasında bulunmaktadırlar. Özellikle sahur öğününde sıklıkla tüketilmektedir. Büyük, orta ve küçük Ramazan kolilerinin olmazsa olmazı, vazgeçilmez ürünlerdendir. Hemen her pakette bulunmaktadırlar. Hazır çorbaların bulunmasının amacı pratik, yapımı kolay ve besleyici olmalarıdır. Ramazan ayında rahatlıkla hemen hazırlanabilmektedir. Bundan dolayı Ramazan kolilerinde tercih edilebilecek gıda ürünleri arasında bulunmaktadır.

Ayçiçek yağı her yemekte kullanılan en önemli gıda ihtiyaçları listesinde en baştadır. Zeytin, salça, tuz gibi önem taşıyan gıdalar da bazı Ramazan kolilerin içerisinde yerini almaktadır. Ramazan ayının simgelerinden biri olan hurma da bu ihtiyaç kolilerin bazılarına yerleştirilmektedir. Ramazan kolileri bozulma ihtimali yüksek gıdaları içermemektedir. Bu kutularda uzun süre boyunca muhafaza etmesinde sakıncası olmayan ürünler tercih edilmektedir. Genel itibariyle çoğunlukla kuru gıdalardan oluşmaktadır.

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RAMAZAN KOLİSİ NEDEN VERİLİR?

Her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kişisel olarak verilen yardım kolisi verilebileceği gibi, şirketler tarafından çalışanlarına da erzak kutusu olarak da verilebilmektedir. Ramazan ayında, hazırlanan yardım kolilerinde gözetilmesi gereken en önemli şey, kişilerin ihtiyaç sahibi olması ve konulan yardım paketlerin güvenirliğinin incelenmesidir.

RAMAZAN PAKETİ VERİLECEK KİMSELER

Ramazan'da gerçekleşen erzak yardımı, gelir düzeyi düşük ihtiyaç sahiplerinin yararlanabileceği bir aydır.

Ramazan ayında, hazırlanan yardım kolilerinde gözetilmesi gereken en önemli şey, kişilerin ihtiyaç sahibi olmasıdır.

RAMAZAN BAYRAMI'DA VERİLEN YARDIMA NE DENİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105).